Την πλήρη ενεργοποίηση και εφαρμογή μέτρων «σε όλα τα επίπεδα» ζητά το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, σε ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων στις 4 Απριλίου.

Σχεδόν καθημερινά, αναφέρεται, το Γραφείο της Επιτρόπου δέχεται τηλεφωνήματα και μηνύματα για κακοποίηση ή δηλητηρίαση ζώων, για πυροβολισμούς τους με αεροβόλα, για εγκαταλείψεις, για περιστατικά που χρειάζονται άμεση φροντίδα, για περιστατικά που επαναλαμβάνονται με ανησυχητική συχνότητα. Όπως λέει, «δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά» αλλά «είναι μια πραγματικότητα», ως αποτέλεσμα «επιλογών και παραλείψεων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «πέρα από τις θεσμικές αρμοδιότητες και τα όρια άμεσης παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της νομοθετικής εξουσίας, αναδεικνύεται ότι η ευθύνη είναι και της κοινωνίας για την εγκατάλειψη που συνεχίζεται, για τη μη στείρωση που παραμένει ‘επιλογή’, για την ανεξέλεγκτη ή/και παράνομη αναπαραγωγή, για τη συλλογική ευθύνη που συχνά μετατίθεται».

Την ίδια στιγμή, προστίθεται, ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης μεταφέρεται στους εθελοντές και τις φιλοζωικές οργανώσεις, που προσπαθούν να καλύψουν κενά που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και που αγωνίζονται, με περιορισμένους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, να επιληφθούν της φροντίδας αδέσποτων ζώων.

«Η μη προώθηση κρίσιμων ρυθμίσεων για την ευημερία των ζώων — όπως η καταψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών για τη Διατήρηση Σκύλων για Ιδιωτικούς, μη Εμπορικούς Σκοπούς τον Μάρτιο του 2025 — σε συνδυασμό με τα διαχρονικά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας, επιτρέπουν τη διαιώνιση τέτοιων φαινομένων» αναφέρει το Γραφείο της Επιτρόπου.

Σημειώνει παράλληλα ότι η πρόσφατη ψήφιση του Περί Σκύλων (Τροποποιητικού) Νόμου τον Μάρτιο του 2026, «παρά την αντίθετη άποψη της Ένωσης Κοινοτήτων, αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσον αφορά την αποτελεσματική προστασία των σκύλων».

Η πρόοδος αυτή, συνεχίζει «προϋποθέτει την εντατικοποίηση των προσπαθειών και την υπεύθυνη στάση όλων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών».

Το Γραφείο της Επιτρόπου αναφέρει πως έχει ετοιμάσει ολιστικό σχέδιο δράσης και μέτρων, ειδικά για την ευημερία των σκύλων και των γατών, με συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες παρεμβάσεις.

«Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιλαμβάνονται εκστρατείες καταμέτρησης, μαζικής στείρωσης και σήμανσης, αδειοδότηση και ενίσχυση ιδιωτικών καταφυγίων, επιτάχυνση της δημιουργίας περιφερειακών υποστατικών προσωρινής φύλαξης σκύλων και η προσθήκη της φύλαξης γατών από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και των σχετικών κυρώσεων, καθώς και ανάπτυξη δομών δημόσιας κτηνιατρικής φροντίδας και δημοτικών κτηνιατρείων —τόσο για αδέσποτα ζώα όσο και για ζώα κηδεμόνων που ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες» προσθέτει.

Από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας, λέει, τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις αφορούν υπηρεσίες τριών Υπουργείων (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Δικαιοσύνης). Αφορούν, επίσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα φιλοζωικών οργανώσεων και το ίδιο το Γραφείο της Επιτρόπου.

«Η πρόκληση πλέον είναι η πλήρης ενεργοποίηση και εφαρμογή τους σε όλα τα επίπεδα» αναφέρει και προσθέτει ότι «η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας ή οι θεσμικές καθυστερήσεις δεν μπορούν να αποτελούν άλλοθι».