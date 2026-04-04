Στη σύλληψη δύο 38χρονων προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά παράνομη κατοχή, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια.

Μέλη της ΥΚΑΝ, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης και μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, ανέκοψαν χθες για έλεγχο δύο πρόσωπα, ηλικίας 38 ετών, που βρίσκονταν σε ανοικτό χώρο σε περιοχή της Λευκωσίας.

Σε έρευνα που έγινε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ενός και κατασχέθηκε, ένα νάιλον σακουλάκι, το οποίο περιείχε μεθαμφεταμίνη μεικτού βάρους 353 γραμμαρίων και το οποίο ο 38χρονος είχε θεαθεί προηγουμένως, να παραδίδει στον δεύτερο ύποπτο.

Στη συνέχεια, έγινε έρευνα στην οικία του δεύτερου 38χρονου, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 953 γραμμαρίων.

Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Ο ένας εκ των υπόπτων, συνελήφθη και για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λευκωσίας) συνεχίζει τις εξετάσεις.