Γύρω στις 23:00 χθες ξέσπασε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από την οικία του 48χρονου ιδιοκτήτη τους στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πυρκαγιά κατασβέστηκε έγκαιρα από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ωστόσο τα δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τους μέρος.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και διενήργησαν τις απαραίτητες εξετάσεις. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων συνεχίζονται.