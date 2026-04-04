Συνεχίζεται και σήμερα το έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την Κύπρο, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να εκδίδει νέα προειδοποίηση για αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το δελτίο καιρού, το σκηνικό αναμένεται να καταστεί άστατο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ σταδιακή υποχώρηση της σκόνης αναμένεται μέχρι το βράδυ.

Το σοβαρό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης που επηρεάζει την περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα, ενώ αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το βράδυ. pic.twitter.com/V7n4YXYIyy — CYMET (@CyMeteorology) April 4, 2026

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας αρχικά αναμένεται να είναι αυξημένες, ωστόσο μέχρι το βράδυ αναμένεται να υποχωρήσει.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.