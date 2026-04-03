Εννιά μέρες μέχρι την Κυριακή της Ανάστασης. Μαζί με την αναμονή του χαρμόσυνου μηνύματας, ζωντανεύει το έθιμο των Λαμπρατζιών, αλλά και ο εφιάλτης για απρόσεκτους επιτήδειους. Η αστυνομία ξεκίνησε από νωρίς εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης με τη συνεργασία σχολείων και τοπικών αρχών.



Εκστρατεία για τις λαμπρατζιές



O Πάρις Κυριάκου, Πυροτεχνουργός Αστυνομίας, σε τηλεφωνικές δηλώσεις του ανέφερε ότι «Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν επισκέψεις στα σχολεία, γίνονται διανέξεις από τον πλάτο των πυροτεχνικών αλλά και την κοινωνική αστυνομεύση σε σχολεία της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης, συμμετοχή σε πομπές αλλά και περιπολίες κοντά σε εκκλησίες, πάρκα ή χώρους που συχνάζουν νεαροί».



«Επιπρόσθετα λαμβάνονται αυξημένα μέτρα με σκοπό την προστασία των πολιτών και των περουσιών τους, καθώς και για την πρόληψη και πάταξη κάθε μορφής παρανομίας», ο ίδιος.



Πρόεδρος Σχολικών Εφορίων Λευκωσίας: Ξέρουμε τα σχολεία που θεωρούνται επικίνδυνα



Ο Πρόεδρος Σχολικών Εφορίων Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος, στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, δήλωσε ότι «Η αστυνομία μας ενημέρωσε ποια σχολεία θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα για λαμπρατζές τα οποία θα πρέπει να επιδείξουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εκεί που έχουμε τοποθετημένες τις κάμερες έχουμε ζητήσει παράταση για το θέμα της θέασης της καταγράφης»







Κ. Φυτιρής: «Μαζέψαμε 15 φορτηγά με ξύλα από καρέκλες και καναπέδες»



Μεταξύ άλλων ο Κώστας Φυτιρής, στο προεδρικό ραδιόφωνο για το πιο πάνω ζήτημα, είπε ότι «Μόνο χθες μαζέψαμε 15 φορτηγά ξύλα, καναπέδες, καρέκλες, σε διάφορα σημεία της Κύπρου και θα το συνεχίσουμε ειδικά τη μεγάλη εβδομάδα».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε τη συνεργασία και των γονιών.



«Θα συλλαμβάνονται και ανήλικοι» επανέλαβε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι «Δεν μπορεί 12χρονοι να βρίσκονται δύο το πρωί να καίνε ξύλα, να καίνε λάστιχα και να μην τους ψάχνουν οι γονείς τους. Η οδηγεία που δόθηκε ήταν να γίνουν συλλήψεις ακόμα και ανηλίκων. Και να έρθουν οι γονείς τους να τους παραλάβουν από τον αστυνομικό σταθμό».

Μάλιστα, οι γονείς θα καλούνται να πληρώσουν όσες ζημιές προκαλέσουν τα παιδιά τους.



Διαβάστε επίσης: Φυτιρής: Δεν προσκόμισε στοιχεία στο Αρχηγείο ο Δρουσιώτης