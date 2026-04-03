Σε άμεση ποινή φυλάκισης τριών ετών καταδικάστηκε εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών, ο οποίος κρίθηκε ένοχος, κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας, σε 8 κατηγορίες για αδικήματα που αφορούν σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή, 3 Απριλίου του 2026, από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας και Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας -όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας - θα μελετήσει την απόφαση, εξετάζοντας κατά πόσον εναντίον αυτής θα ασκήσει έφεση για ανεπάρκεια ποινής.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, ο καταδικασθείς κρίθηκε ένοχος για αδικήματα κατά παράβαση του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, Ν. 91(Ι)/2014.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, ο καταδικασθείς σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ των ετών 2019 μέχρι 2021, καταχρώμενος θέση εμπιστοσύνης επάνω σε παιδί, όντας εκπαιδευτής του παιδιού σε πολεμικές τέχνες, προέβη σε σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού που συνίστατο σε αγγίγματα και θωπείες.

Το Δικαστήριο στην απόφασή του, μεταξύ άλλων, σημειώνει την έξαρση και πρωτοφανή μάστιγα αυτής της φύσεως των αδικημάτων, ψέγοντας ιδιαίτερα τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε και εκφυλίστηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα εποπτείας του καταδικασθέντος από την Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για όσο χρόνο εκτίει την επιβληθείσα ποινή και για ακόμη 2 έτη από την αποφυλάκισή του.

Εξέδωσε, επίσης, διάταγμα όπως ο καταδικασθείς να μην εργοδοτείται σε χώρους όπου βρίσκονται ή συχνάζουν παιδιά για περίοδο 2 ετών από την ημέρα αποφυλάκισής του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας θα μελετήσει την απόφαση, εξετάζοντας κατά πόσον εναντίον αυτής θα ασκήσει έφεση για ανεπάρκεια ποινής.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκε η Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Στάλω Παπουή.



Πηγή: ΚΥΠΕ