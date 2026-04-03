Ο Δημήτρης Παπαδάκης, τέως ευρωβουλευτής, υποψήφιος βουλευτής του ΑΛΜΑ, έδωσε την Παρασκευή επίσημη κατάθεση στην Αστυνομία και προέβη σε καταγγελία κατά του δημοσιογράφου και συγγραφέα, υποψήφιου του Volt, Μακάριου Δρουσιώτη, για δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και κατασκευή πλαστών στοιχείων.

Σύμφωνα με την καταγγελία του στην Αστυνομία, ο κ. Παπαδάκης κατηγορεί τον Μακάριο Δρουσιώτη ότι δημοσίευσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποτιθέμενα μηνύματα μεταξύ του ίδιου και του πρώην δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, τα οποία -όπως υποστηρίζει- είναι «εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα».

Στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκονται αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων παρουσιάζονται -σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα- κατασκευασμένα μηνύματα μεταξύ του ίδιου και του Μιχάλη Χριστοδούλου.

Ο κ. Παπαδάκης δήλωσε στην κατάθεσή του: «Ουδέποτε επικοινώνησα μαζί του και ούτε είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί του μέσω μηνυμάτων είτε άλλως πως», ενώ τονίζει ότι τα επίμαχα στοιχεία είναι «πλαστά και κατασκευασμένα».

Αναφέρεται, παράλληλα, στο ζήτημα της αυθεντικότητας, αναφέροντας ότι «η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων μηνυμάτων είναι το μείζων ζήτημα που πρέπει και οφείλει άλλωστε να εξεταστεί» από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, καλεί την Αστυνομία να κινηθεί άμεσα, ζητώντας όπως «άμεσα καλέσει τον καταγγελλόμενο κ. Δρουσιώτη να παραδώσει όλα τα στοιχεία που επικαλείται», ώστε να υποβληθούν σε επιστημονική και δικανική ανάλυση.



Αναφέρει ότι σε περίπτωση μη συνεργασίας του κ. Δρουσιώτη, «έχω εύλογα παράπονο εναντίον του για προσπάθεια καταστροφής τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων», κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη παρεμπόδιση της έρευνας.

Την ίδια ώρα, ο κ. Παπαδάκης παρέδωσε οικειοθελώς τις τηλεφωνικές του συσκευές για πλήρη δικανική ανάλυση, διορίζοντας ανεξάρτητο πραγματογνώμονα με εντολή να καταθέσει τα ευρήματά του απευθείας στις Αρχές.

«Επιθυμώ να δώσω τις τηλεφωνικές μου συσκευές για να τύχουν επιστημονικής / δικανικής ανάλυσης», είπε για να σημειώσει οι όροι εντολής που έχει δώσει στον ανεξάρτητο πραγματογνώμονα «διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ελευθερία δράσης του καθώς και την ανεξαρτησία της έρευνας του απαλλαγμένης από οποιαδήποτε παρέμβαση».

«Συγκεκριμένα, του έχω δώσει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στις τηλεφωνικές μου συσκευές ή/και σε συνδεδεμένες υπηρεσίες cloud, τις οποίες του έδωσα αυτούσιες και παράλληλα του έδωσα ρητή εντολή να προβεί σε έκθεση σε σχέση με τα αναφερόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα την οποία να παραδώσει με την ολοκλήρωσή της στην Αστυνομία, μαζί με τις τηλεφωνικές μου συσκευές», προσθέτει.

Στην καταγγελία του αναφέρει, εξάλλου, ότι αποδέχεται να χρησιμοποιηθούν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις του για την υπόθεση που καταγγέλλει, «στις οποίες κατηγορηματικά και με συνέπεια δήλωσα ότι δεν γνωρίζω τον κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, ουδέποτε επικοινώνησα μαζί του και ούτε είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί του μέσω μηνυμάτων, είτε άλλως πως και ότι τα ισχυριζόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα που ανήρτησε ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης και αφορούν το πρόσωπο μου είναι πλαστά και κατασκευασμένα».

Αυτούσια η κατάθεσή του

«Εγώ ο υποφαινόμενος Δημήτρης Παπαδάκης, εξ Αμμοχώστου, κάτοικος Λευκωσίας, με Α.Δ.Τ.(...) επιθυμώ να προβώ σε κατάθεση στην Αστυνομία στη βάση της γραπτής μου καταγγελίας ημερομηνίας 31/03/2026 την οποία απέστειλαν οι δικηγόροι μου στον Έντιμο Αρχηγό Αστυνομίας και της οποίας αντίγραφο σας παραδίδω.

Προβαίνω συγκεκριμένα σε καταγγελία εναντίον του κ. Μακάριου Δρουσιώτη για τα εξής:

1. Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων σε σχέση με την δημοσίευση και ανάρτηση από μέρους του ανταλλασσόμενων δήθεν μηνυμάτων μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου.

2. Καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων που αφορούν τα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα μεταξύ εμού και κάποιου Μιχάλη Χριστοδούλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης έχει προβεί ο ίδιος προσωπικά σε διάφορες δημοσιεύσεις και αναρτήσεις από τους προσωπικούς του λογαριασμούς σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία προφανώς διαχειρίζεται ο ίδιος και συγκεκριμένα στο face book και στο X στο προφίλ «Μακάριος Δρουσιώτης» όπου υπάρχει και η φωτογραφία του με τις οποίες αναφέρονται μεταξύ άλλων στο πρόσωπο μου και παρουσιάζοντας με να ανταλλάσσω μηνύματα με κάποιο Μιχάλη Χριστοδούλου, πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου. Τονίζω ότι ο κ. Δρουσιώτης δημόσια παραδέχθηκε ρητά και κατηγορηματικά ότι είναι αυτός που προέβη στις αναφερόμενες δημοσιεύσεις και ότι οι αναρτήσεις είναι δικές του και από στοιχεία μάλιστα που ο ίδιος έχει στην κατοχή του.

Οι δημοσιεύσεις και οι αναρτήσεις του κ. Μακάριου Δρουσιώτη σε σχέση με τα ισχυριζόμενα μηνύματα που γνωρίζω είναι τρία (3) και συγκεκριμένα, ημερομηνίας 30/03/2026 ημέρα Δευτέρα, ημερομηνίας 31/03/2026 ημέρα Τρίτη και ημερομηνίας 01/04/2026 ημέρα Τετάρτη. Αυτά μπορούν να διαπιστωθούν πολύ εύκολα από τον οποιοσδήποτε αφού οι λογαριασμοί του κ. Δρουσιώτη είναι και ανοικτοί για πρόσβαση στο κοινό.

Με τις αναφερόμενες αναρτήσεις του ο κ. Δρουσιώτης παραθέτει τα ισχυριζόμενα δήθεν μηνύματα τα οποία εγώ απομόνωσα από τις αναφερόμενες αναρτήσεις του και τα τύπωσα για να καταδείξω τι αναπόφευκτα ακριβώς χρειάζεται να ερευνηθεί και να εξεταστεί από την αστυνομία για να μπορεί έτσι να ερευνηθεί η ουσία της καταγγελίας μου. Η αυθεντικότητα άλλωστε των συγκεκριμένων μηνυμάτων είναι το μείζων ζήτημα που πρέπει και οφείλει άλλωστε να εξεταστεί και είναι αυτό που απαιτώ στην ουσία να γίνει με την καταγγελία μου.

Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κ. Δρουσιώτης σε δημόσιες τοποθετήσεις του ρητά αναφέρθηκε και μάλιστα κατ’ επανάληψη ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα τουλάχιστον που αφορούν τη δική μου περίπτωση τα έχει σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αυτονόητα δημιουργεί την υποχρέωση σε αυτόν να τα παραδώσει στην αστυνομία ως τέτοια και σε αυτή την μορφή για να μπορεί να ελεγχθεί η γνησιότητα τους.

Σε περίπτωση που ο κ. Δρουσιώτης αρνηθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποφύγει να παραδώσει τα αναφερόμενα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα – το οποίο παρεμπιπτόντως φαίνεται ότι πράττει μέχρι στιγμής - και μάλιστα το τονίζω ότι πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορεί να ελεγχθεί και η ισχυριζόμενη από μέρους του κ. Δρουσιώτη γνησιότητα τους, έχω εύλογα παράπονο εναντίον του για προσπάθεια καταστροφής τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων αφού εύλογα προκύπτει ότι για να αποφύγει προφανώς τις επιπτώσεις που θα έχει για αυτά που τον καταγγέλλω, παρεμποδίζει την αστυνομία να ελέγξει ακόμα και τα ίδια τα μηνύματα που ο ίδιος δημοσίευσε και ανήρτησε δημόσια, τα οποία παρουσιάζει ως αληθινά και αυθεντικά. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Δρουσιώτης διατείνεται συνεχώς δημόσια ότι έλεγξε την αυθεντικότητα τους και ότι τα έχει σε ηλεκτρονική μορφή. Άλλωστε εάν ήταν μόνο σε έγγραφη μορφή δεν θα μπορούσε εκ της λογικής να ελεγχθεί από κανένα η αυθεντικότητα τους.

Οφείλω να ενημερώσω την αστυνομία ότι άμεσα μετά το πρώτο δημοσίευμα δήλωσα δημόσια ότι επιθυμώ να δώσω τις τηλεφωνικές μου συσκευές για να τύχουν επιστημονικής / δικανικής ανάλυσης των ηλεκτρονικών τους δεδομένων, πράγμα το οποίο έπραξα με δική μου πρωτοβουλία διορίζοντας στις 31/03/2026 τον κ. Αλέξη Μαύρο - Πραγματογνώμονα Δικανικής Ανάλυσης Ηλεκτρονικών Δεδομένων, τέως προϊστάμενος ΔΕΥΔ (Δικανικού Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Δεδομένων) - σχετικό βιογραφικό σημείωμα αυτού σας παραδίδω - του οποίου η πραγματογνωμοσύνη και η αντικειμενικότητα του είναι έγκυρη και έχει αποδειχθεί σε πλειάδα σοβαρών ποινικών υποθέσεων. Άλλωστε, οι όροι εντολής που του έχω δώσει διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα, την ελευθερία δράσης του καθώς και την ανεξαρτησία της έρευνας του απαλλαγμένης από οποιαδήποτε παρέμβαση. Συγκεκριμένα, του έχω δώσει το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα ηλεκτρονικά δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στις τηλεφωνικές μου συσκευές ή/και σε συνδεδεμένες υπηρεσίες cloud, τις οποίες του έδωσα αυτούσιες και παράλληλα του έδωσα ρητή εντολή να προβεί σε έκθεση σε σχέση με τα αναφερόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα την οποία να παραδώσει με την ολοκλήρωσή της στην Αστυνομία, μαζί με τις τηλεφωνικές μου συσκευές. Θα ήθελα να τονίσω ότι με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ότι δεσμεύομαι με το όποιο αποτέλεσμα της έρευνας του πραγματογνώμονα και παράλληλα δίδεται η ευκαιρία στις ανακριτικές αρχές της αστυνομίας να επαληθεύσουν και αυτοί τα συμπεράσματα και τα ευρήματα του πραγματογνώμονα.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν όλες οι δημόσιες τοποθετήσεις μου για την υπόθεση που καταγγέλλω, στις οποίες κατηγορηματικά και με συνέπεια δήλωσα ότι δε γνωρίζω τον κ. Μιχάλη Χριστοδούλου, ουδέποτε επικοινώνησα μαζί του και ούτε είχα οποιαδήποτε επαφή μαζί του μέσω μηνυμάτων είτε άλλως πως και ότι τα ισχυριζόμενα ανταλλασσόμενα μηνύματα που ανήρτησε ο κ. Μακάριος Δρουσιώτης και αφορούν το πρόσωπο μου είναι πλαστά και κατασκευασμένα.

Επαναλαμβάνω ότι εύλογα καλώ την αστυνομία όπως ΑΜΕΣΑ καλέσει τον καταγγελλόμενο κ. Δρουσιώτη να παραδώσει ΑΜΕΣΑ όλα τα στοιχεία που επικαλείται, συμπεριλαμβανομένου και αυτά που έχει δημοσιεύσει, για να τύχουν της δέουσας επιστημονικής ανάλυσης και δικανικής έρευνας από την αστυνομία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητα τους σε σχέση με το περιεχόμενο τους καθώς και του ισχυριζόμενου παραλήπτη και του ισχυριζόμενου αποστολέα τους.

Λευκωσία 03 Απριλίου 2026

Δημήτρης Παπαδάκης»



Πηγή: ΚΥΠΕ