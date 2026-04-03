Παράλληλα διεξάγονται ποινική και διοικητική έρευνα σε σχέση με τη φωτιά που φέρεται να έθεσε υπόδικος, την Πέμπτη, στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, με αποτέλεσμα ο ίδιος να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα και δυο κρατούμενοι και τέσσερις αστυνομικοί να έχουν τύχουν των Πρώτων Βοηθειών, λόγω εισπνοής καπνών.

Αυτό ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ο οποίος σημείωσε ότι, το πρωί της Παρασκευής, ο χώρος των κρατητηρίων, που παραμένουν εκτός λειτουργίας, επιθεωρήθηκε από την ανακριτική ομάδα, μέλη της ΥΠΕΓΕ, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων και άλλων υπηρεσιών.

«Αναμένουμε το πόρισμα των υπηρεσιών για να διαλευκανθούν τα αίτια της φωτιάς στο συγκεκριμένο κρατητήριο», ανέφερε και πρόσθεσε πως «σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εξετάσεις και όπως μας έχουν αναφέρει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από το στρώμα το οποίο υπάρχει εντός του κρατητηρίου, στο οποίο ο συγκεκριμένος κρατούμενος βρισκόταν μόνος του».

Όπως εξήγησε, «λόγω των καπνών, που επεκτάθηκαν σε όλο το χώρο των κρατητηρίων, ο χώρος έπρεπε να εκκενωθεί και τα μέλη μας έδρασαν άμεσα και εφάρμοσαν το σχέδιο εκκένωσης και όλοι οι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο που έχουμε για το σκοπό αυτό».

Ο 39χρονος κρατούμενος, συνέχισε, έφερε εγκαύματα σε πολλά σημεία του σώματός του, μεταφέρθηκε με συνοδεία της Αστυνομίας στο νοσοκομείο και ακολούθως στην κλινική εγκαυμάτων στη Λευκωσία, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Άλλοι δυο κρατούμενοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, καθώς και 4 συνάδελφοί μας, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει εντός των κρατητηρίων και λόγω των καπνών είχαν αναπνευστικά προβλήματα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «όλοι έτυχαν των Πρώτων Βοηθειών και έχουν απολυθεί».

Ερωτηθείς σχετικά, είπε πως ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε παρουσιαστεί, το πρωί της Πέμπτης, ενώπιον του δικαστηρίου Πάφου, το οποίο διέταξε όπως παραμείνει υπόδικος μέχρι την έναρξη της δίκης του, ενώ «εκεί επιχείρησε να αποδράσει, συνελήφθη άμεσα από την Αστυνομία και μεταφέρθηκε, από την ΑΔΕ Πάφου, στην ΑΔΕ Λεμεσού».

Σε σχέση με το κατά πόσον εξετάζεται αν τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν τους σχετικούς ελέγχους κατά την είσοδο του 39χρονου στα κρατητήρια, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού είπε πως τόσο η ποινική όσο και η διοικητική έρευνα «έχουν ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή, ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά».

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι τη συγκεκριμένη στιγμή υπήρχαν 42 κρατούμενοι στα κρατητήρια, ενώ σε παρατήρηση ότι στον χώρο προβλέπεται μέγιστος αριθμός 34 κρατούμενων, δήλωσε ότι «υπάρχει υπερπληθυσμός, έπρεπε να μπουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν εκεί. Όμως στο συγκεκριμένο κελί, που ξεκίνησε η φωτιά, βρισκόταν ένας και μόνος κρατούμενος, όπως είναι και οι οδηγίες».

Όσον αφορά στο πότε θα επαναλειτουργήσουν τα κρατητήρια, ανέφερε ότι «χρειάζονται κάποιες μέρες ώστε να ελεγχθούν όλα τα συστήματα εξαερισμού αλλά και να επιδιορθωθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν, κυρίως από τους καπνούς, και το συντομότερο δυνατό να επαναλειτουργήσουν».



Πηγή: ΚΥΠΕ