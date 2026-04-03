Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Μαρτίου, η πρώτη μεγάλης κλίμακας άσκηση ετοιμότητας στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι Λεμεσού, με τη συμμετοχή των εργαζομένων της διαχειρίστριας εταιρείας Eurogate CTL, μελών της ειδικής μονάδας αντιμετώπισης καταστροφών Ε.Μ.Α.Κ. και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σε ανακοίνωση Τύπου της Eurogate αναφέρεται ότι το σενάριο προέβλεπε διάσωση τραυματισμένου ατόμου από μεγάλο ύψος (70 μέτρα) σε γερανογέφυρα στο λιμάνι Λεμεσού και πως για τη διάσωση του ατόμου έγινε χρήση ειδικής διασωστικής εξάρτυσης σε συνδυασμό με την τηλεσκοπική πλατφόρμα 60 μέτρων την οποία χειρίστηκαν άρτια εκπαιδευμένα μέλη της Επαρχιακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Λεμεσού.





Σε δήλωσή του, μετά το τέλος της επιχείρησης, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της Eurogate CTL, Σωκράτης Χριστοδούλου εξέφρασε πλήρη ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της άσκησης ετοιμότητας στο τερματικό εμπορευματοκιβωτίων.

Από πλευράς του, ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της Eurogate CTL, Αλέξανδρος Δημητριάδης, ανέφερε ότι το τελικό αποτέλεσμα θα αξιολογηθεί, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και την πλήρη ετοιμότητα όλων σε περίπτωση κινδύνου.

Εκ μέρους της Ε.Μ.Α.Κ., ο Διοικητής της Χαράλαμπος Χαραλάμπους, τόνισε τη σημασία της επένδυσης σε σύγχρονο εξοπλισμό, της διαρκούς εκπαίδευσης και της συνεκπαίδευσης σε πυλώνες οι οποίοι αποτελούν την εγγύηση για την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων στις στρατηγικές υποδομές της χώρας μας.



