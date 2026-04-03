Η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Safe-R (Safeguarding LGBTIQ+ People’s Right to Health) διοργανώνει το συνέδριο «Υγεία χωρίς Διακρίσεις: Το Δικαίωμα στην Υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων», υπό την Αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, στη Δημοσιογραφική Εστία Λευκωσίας, από τις 08:30 έως τις 13:30.

Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Safe‑R και η ενίσχυση του διαλόγου για την ισότιμη πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υπηρεσίες υγείας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι πολιτειακών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες υγείας.

Το συνέδριο θα ανοίξει με καλωσόρισμα από την Μαρία Επαμεινώνδα (ΚΣΟΠ), ενώ θα απευθύνουν χαιρετισμούς εκπρόσωπος του Υπουργού Υγείας, ο Επίτροπος του Πολίτη και ο Συνήγορος του Ασθενούς. Θα παρουσιαστεί επίσης το Τοπικό Πλαίσιο των Δικαιωμάτων για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από τη Δρ. Νάγια Καμένου, καθώς και το έργο Safe‑R από τους εταίρους της σύμπραξης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα αποτελέσματα της έρευνας «Κατανόηση των αναγκών των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κατά την πρόσβαση σε υπηρεσίες θεραπείας και φροντίδας υγείας», που θα παρουσιάσει η Xριστίνα Κοκκάλου, (IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).[1] [2]

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα ολοκληρωθεί με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, την οποία θα συντονίσει ο κ. Χρίστος Κρασίδης, Πρόεδρος της Κίνησης Συμπαράστασης για το AIDS. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τους εξής φορείς: Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών και Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος και θα παρέχεται διερμηνεία σε ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και στην κυπριακή νοηματική γλώσσα. Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του προγράμματος στο YouTube.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), με εταίρους: το Ερευνητικό Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας την Κίνηση Συμπαράστασης για το AIDS, την Accept ΛΟΑΤΙ Κύπρου και τον Εκδοτικό Οίκο ΔΙΑΣ, Το έργο, είναι χρηματοδοτημένο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), CERV‑2023‑EQUAL.

