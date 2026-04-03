Σε απόφαση που επιβεβαιώνει τη διακριτική ευχέρεια των πρωτόδικων δικαστηρίων στον καθορισμό των γενικών αποζημιώσεων, το Εφετείο απέρριψε έφεση μοτοσικλετιστή, ο οποίος ζητούσε αύξηση του ποσού των €600 που του επιδικάστηκε για τραυματισμούς από τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία.

Η υπόθεση εκκινεί από περιστατικό στη λεωφόρο Καντάρας, στο Καϊμακλί, όπου ο εφεσείων, οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα του, επιχείρησε να αποφύγει σκύλο που εισήλθε στο οδόστρωμα υπό την ευθύνη του εφεσίβλητου. Στην προσπάθειά του έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κατέπεσε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε από την τριβή.

Τα πραγματικά περιστατικά, όπως διαπιστώθηκαν από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και δεν αμφισβητήθηκαν στην έφεση, καταγράφουν τραυματισμούς ήπιας μορφής: μυϊκές θλάσεις, εκδορές στο δεξί πόδι, τον ώμο και τον αγκώνα, καθώς και πόνο στον αυχένα και στα πλευρά, με παροδικό περιορισμό κινήσεων. Οι ακτινογραφίες δεν κατέδειξαν κατάγματα, ενώ η αποθεραπεία επήλθε πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς μόνιμα κατάλοιπα. Ο τραυματίας απουσίασε από την εργασία του για τρεις ημέρες, χωρίς οικονομική απώλεια.

Το πρωτόδικο Δικαστήριο, εφαρμόζοντας καθιερωμένες αρχές της νομολογίας, έλαβε υπόψη τον πόνο, την ταλαιπωρία και τη διάρκεια της δυσχέρειας, καταλήγοντας ότι το ποσό των €600 συνιστά δίκαιη και εύλογη αποζημίωση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις λειτουργούν καθοδηγητικά μόνο στον βαθμό που είναι συγκρίσιμες, και δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο.

Ο εφεσείων αντέτεινε ότι το ποσό είναι ανεπαρκές και ότι το Δικαστήριο δεν στηρίχθηκε σε συγκρίσιμες υποθέσεις, επισημαίνοντας μάλιστα ότι οι τραυματισμοί από πτώση εν κινήσει μοτοσυκλέτας είναι εκ φύσεως πιο επώδυνοι. Ωστόσο, το Εφετείο δεν υιοθέτησε τη θέση αυτή.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο επανέλαβε τη νομολογιακή αρχή ότι δεν παρεμβαίνει στο ύψος των αποζημιώσεων εκτός εάν διαπιστωθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ή εάν το ποσό είναι προδήλως ανεπαρκές. Στην προκειμένη περίπτωση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε επαρκής ιατρική μαρτυρία για τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των τραυμάτων, γεγονός που περιόριζε αντικειμενικά τη δυνατότητα διαφορετικής εκτίμησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη σύγκριση με άλλες υποθέσεις που επικαλέστηκε ο εφεσείων, όπου όμως οι τραυματισμοί ήταν αισθητά σοβαρότεροι και συνοδεύονταν από μακροχρόνια προβλήματα ή ψυχολογικές επιπτώσεις. Το Εφετείο έκρινε ότι δεν υφίσταται ουσιαστική αναλογία με την παρούσα υπόθεση.

Καταλήγοντας, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι τραυματισμοί του εφεσείοντος ήταν ελαφροί, με σύντομη διάρκεια και πλήρη αποκατάσταση, και ότι το επιδικασθέν ποσό ανταποκρίνεται στις αρχές της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας.

Η έφεση απορρίφθηκε στο σύνολό της, με το Εφετείο να επιδικάζει έξοδα ύψους €500 εις βάρος του εφεσείοντος, πλέον ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται.

