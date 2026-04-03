Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου ή/και τις πρωινές ώρες της Κυριακής θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα η σκόνη, που προέρχεται από τη βόρειο Αφρική, (σύνορα Λιβύης-Αιγύπτου) και μεταφέρεται στην Κύπρο μέσω νοτιοδυτικών ανέμων, είπε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Παναγιώτης Γεωργίου.

Ειδικότερα ανέφερε ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί από το βράδυ του Σαββάτου, προσθέτοντας ότι η ατμόσφαιρα θα επηρεάζεται από τη σκόνη για ένα περίπου 24ωρο.

Δείτε επίσης: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα-Τα επίπεδα σκόνης ανά επαρχία

Σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες ο κ. Γεωργίου είπε ότι την Παρασκευή υπάρχει ενδεχόμενο για μεμονωμένη βροχή, προσθέτοντας ότι από το Σάββατο μέχρι και την Μεγάλη Τρίτη ο καιρός θα είναι ασταθής με τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Διευκρίνισε ότι τα φαινόμενα θα είναι κυρίως εκτεταμένα στο εσωτερικό και στα ορεινά, αλλά μπορεί να επηρεάσουν και τα παράλια. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι μετά την Μ. Τρίτη φαίνεται να κοπάζουν τα φαινόμενα.

*Φωτογραφία από Καιρόφιλοι