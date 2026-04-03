Διακοπή και επαναπρογραμματισμό των εργασίων/δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, λόγω των ψηλών συγκεντρώσεων σε σκόνη ανακοίνωσε την Παρασκευή το πρωί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση το Τμήμα επισημαίνει ότι σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων Σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, παρατηρούνται πολύ ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης (ΑΣ10) που υπερβαίνουν τα 200 μg/m3.

Ως εκ τούτου, το Τμήμα ανακοίνωσε ότι με βάση τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διατάγματος του 2022 (Κ.Δ.Π. 410/2022), όλες οι εργασίες/δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να διακοπούν και να επαναπρογραμματιστούν όταν παρέλθει το φαινόμενο.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας συμπληρώνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και όταν οι συγκεντρώσεις επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα θα εκδοθεί εκ νέου ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ