Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας συνελήφθη ένα πρόσωπο για υπόθεση παράνομης κατοχής περιουσίας και τροχαίων παραβάσεων.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 400 οχήματα και ελέγχθηκαν 542 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 25 έλεγχοι υποστατικών, κατά τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες αναφορικά με τους όρους άδειας λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 170 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 51 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 146 έλεγχοι αλκοόλης, ενώ δύο πρόσωπα εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.