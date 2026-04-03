Προειδοποιήσεις λόγω σοβαρού επεισοδίου αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα σήμερα, 3 Απριλίου 2026, απευθύνει το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου, με έκτακτο δελτίο καιρού.

Σύμφωνα με το δελτίο, το σοβαρό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, μέχρι και τα χαράματα του Σαββάτου, με συγκεντρώσεις πολύ υψηλές κατά διαστήματα.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει ότι παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του φαινομένου και ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα, κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

*Φωτογραφία από Καιρόφιλους Κύπρου