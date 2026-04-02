Ένα έντονο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από τις 3:00 π.μ. της Παρασκευής έως και τις 3:00 π.μ. του Σαββάτου, και μάλιστα με πολύ ψηλές συγκεντρώσεις κατά διαστήματα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.







Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.



Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά και τα ορεινά θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.



Το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.



Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.



Τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.



