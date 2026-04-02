Στο πλαίσιο «επιτάχυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης προς όφελος των πολιτών», ο ΕΟΑ Λάρνακας αναφέρει πως προχωρεί στον καθορισμό των προθεσμιών ανταπόκρισης στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται ορθά ή χρήζουν διορθώσεων ή τροποποιήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ «καθορίζονται, από την 1η Απριλίου 2026, ενιαία χρονικά περιθώρια για τη διαχείριση: αιτήσεων στις οποίες διαπιστώνονται ελλείψεις σε στοιχεία ή έγγραφα, και αιτήσεων για τις οποίες εκκρεμεί η καταβολή των απαιτούμενων δικαιωμάτων».

Συγκεκριμένα, αναφέρεται, "και με στόχο οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται να είναι πλήρεις και σε κατάσταση ώστε να μπορούν να εξεταστούν, σε περίπτωση που κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ή έγγραφα, σύμφωνα με τον κατάλογο των απαιτούμενων εγγράφων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή».

Σε περίπτωση που η αίτηση παραλαμβάνεται και φτάνει στο στάδιο μελέτης, αλλά προκύπτει ανάγκη για πρόσθετα στοιχεία, προστίθεται, «παρέχεται συνολική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή τους, μέσω του συστήματος «Ιππόδαμος», κατόπιν σχετικής ειδοποίησης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις περιπτώσεις αιτήσεων που έχουν παραληφθεί πριν την 1η Ιουλίου 2024».

Εξαίρεση από την πιο πάνω προθεσμία θα ισχύει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αναμένεται οποιαδήποτε έγκριση από Δημόσια ή Τοπική Υπηρεσία, αναφέρεται.

Αναφορικά με την καταβολή των απαιτούμενων δικαιωμάτων, σημειώνεται, «καθορίζεται συνολικό χρονικό περιθώριο τριάντα (30) εργάσιμων ημερών για την ολοκλήρωση της σχετικής υποχρέωσης».

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λάρνακας, «οι πιο πάνω ρυθμίσεις αποσκοπούν στην: ενίσχυση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των αιτητών, διασφάλιση της ομαλής και συνεπούς διαχείρισης των αιτήσεων, και μείωση των καθυστερήσεων».

Τονίζεται ότι «η αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας προϋποθέτει την αμοιβαία συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται, «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, παρά τον αυξημένο όγκο αιτήσεων που υποβάλλονται, ώστε η παραλαβή από τους αρμόδιους λειτουργούς να ολοκληρώνεται, κατά το δυνατόν, εντός δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή τους».

Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου διαβεβαιώνει παράλληλα ότι «συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή διαδικασιών που ενισχύουν τη διαφάνεια, την ισονομία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών».



Πηγή: ΚΥΠΕ