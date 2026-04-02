Από την ερχόμενη εβδομάδα θα εκτελούνται στον αυτοκινητόδρομο στην επαρχία Λάρνακας εργασίες αντικατάστασης αγωγού και εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Στις 7 και 8 Απριλίου 2026, μεταξύ των ωρών 08:00-15:30, στον συνδετικό δρόμο του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου με τον παλιό δρόμο Λάρνακας-Κοφίνου, έξοδος προς το χωριό Κοφίνου, θα εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης αγωγού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει τμήμα του δρόμου, και στις δύο κατευθύνσεις, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται μέσω παρακείμενων δρόμων με την κατάλληλη σήμανση, προστίθεται.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι την περίοδο από 6 Απριλίου μέχρι και τις 28 Μαΐου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00-15:00 και, ακολούθως, 19:00 με 05:30 το επόμενο πρωί, καθημερινά εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακα και αργίες, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Λευκωσίας, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από τον κυκλικό κόμβο «Ριζοελιάς» μέχρι και 3 χλμ. περίπου πριν από τη σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, θα κλείνει διαδοχικά, για μήκος 100 μέτρα κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε έξι διαφορετικά σημεία.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ζητεί συγγνώμη για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ