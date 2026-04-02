Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επιδημιολογικές διερευνήσεις και οι δειγματοληψίες στην επαρχία Πάφου, με όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Την ίδια ώρα, οι δειγματοληψίες συνεχίζονται στις υπόλοιπες επαρχίες, με στόχο την ολοκλήρωση του στατιστικού δείγματος μέχρι και την επόμενη εβδομάδα.

Παράλληλα, εντατικά συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες εντός των μολυσμένων ζωνών. Σύμφωνα με τα απογευματινά αποτελέσματα, εντοπίστηκε ακόμη μία θετική μονάδα αιγοπροβάτων στη Δρομολαξιά, εντός της καθορισμένης μολυσμένης περιοχής. Η συγκεκριμένη μονάδα αριθμεί περίπου 85 ζώα, ενώ αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης, ώστε να ακολουθήσει η θανάτωσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Την ίδια ώρα, έχει ήδη αρχίσει ο εμβολιασμός των χοίρων, με προτεραιότητα τα χοιροστάσια που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών. Παράλληλα, συνεχίζεται ο δεύτερος γύρος εμβολιασμού σε αιγοπρόβατα και βοοειδή. Η εμβολιαστική κάλυψη ανέρχεται μέχρι στιγμής στο 52% για τα βοοειδή και στο 26,5% για τον συνολικό πληθυσμό των αιγοπροβάτων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εκτιμούν ότι εντός των επόμενων ημερών θα ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση στη βάση στατιστικού δείγματος, τόσο εντός των μολυσμένων ζωνών όσο και παγκύπρια, γεγονός που θα επιτρέψει την πληρέστερη αποτύπωση της επιδημιολογικής εικόνας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά τις ζώνες ακτίνας 3 και 10 χιλιομέτρων στις επαρχίες Λάρνακας και Λευκωσίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο εντοπισμού επιπρόσθετων μολυσμένων μονάδων παραμένει υπαρκτό και θεωρείται πιθανό, βάσει των μέχρι στιγμής επιδημιολογικών δεδομένων. Όπως τονίζεται, η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διαχείρισης της νόσου εντός των επηρεαζόμενων περιοχών.