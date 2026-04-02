Κοινές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τον τελευταίο μήνα με στόχο την αποτροπή της παράνομης χρήσης και εισαγωγής πασχαλινών κροτίδων η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ), η Αστυνομία Κύπρου, τα Ηνωμένα Έθνη και το Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΒΒ.

Σε ανακοίνωση των ΒΒ αναφέρεται ότι «καθώς το Ορθόδοξο Πάσχα απέχει πλέον λιγότερο από δύο εβδομάδες, αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου έχουν πραγματοποιηθεί επτά επιχειρήσεις στην περιοχή ΒΒ, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες τις επόμενες ημέρες».

Μέχρι στιγμής, «χάρη στην επιτυχία της ετήσιας εκστρατείας, δεν έχει χρειαστεί να κατασχεθούν πασχαλινές κροτίδες, ωστόσο έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συλλήψεις για διάφορα είδη εγκληματικής δραστηριότητας».

Ο Αναπληρωτής Αστυνόμος Μάρκος Πέτρου, ο οποίος έχει την ευθύνη των επιχειρήσεων στη Δεκέλεια, εξήγησε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών.

«Όλοι γνωρίζουμε τους κινδύνους που ενέχουν οι πασχαλινές κροτίδες και τις ζημιές που μπορούν να προκαλέσουν», ανέφερε. Τα προηγούμενα χρόνια, πρόσθεσε, «έχουμε επίσης δει αυτά τα παράνομα πυροτεχνήματα να εισάγονται λαθραία μέσω των σημείων διέλευσης από τις κατεχόμενες περιοχές».

«Συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας στο Τμήμα Τελωνείων και Μετανάστευσης, τα Ηνωμένα Έθνη και την Αστυνομία Κύπρου, καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσπάθεια αποδίδει», σημείωσε.

«Ένα ακόμη αποτέλεσμα των κοινών επιχειρήσεων είναι και η δυνατότητα πάταξης άλλων μορφών εγκληματικότητας», σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Αστυνόμο.

Συνέχισε λέγοντας ότι «κατά τη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων προχωρήσαμε σε επιπλέον 10 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών, τροχαίες παραβάσεις και αδασμολόγητα προϊόντα - κυρίως τσιγάρα και καπνό - ενώ και η Αστυνομία Κύπρου έχει κινήσει τρεις δικές της υποθέσεις».

«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε τέτοιου είδους παρουσία, ώστε να διατηρούμε τις κοινότητες μας ασφαλείς. Μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων, η δράση μας μπορεί να επεκταθεί πολύ πέρα από τα όρια των ΒΒ και να συμβάλουμε όλοι μαζί σε μια πιο ασφαλή Κύπρο συνολικά».

Ο Αναπληρωτής Υπαστυνόμος Αντώνης Δημητρίου, ο οποίος ηγείται της επιχείρησης για την περιοχή Ακρωτηρίου, ανέφερε πως «η περίοδος πριν το Πάσχα δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και αυξημένες απαιτήσεις για τους αστυνομικούς πόρους, τόσο στις ΒΒ όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία».

«Η νεανική παραβατικότητα και η αντικοινωνική συμπεριφορά αποτελούν παναλαμβανόμενα φαινόμενα που μπορούν να κλιμακωθούν γρήγορα, αν δεν αντιμετωπιστούν με μια σωστά οργανωμένη και προληπτική στρατηγική».

«Είναι ουσιώδες οι κοινότητες μας να αισθάνονται ασφαλείς αυτή την περίοδο και παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Σημειώνεται ότι «τόσο στις ανατολικές όσο και στις δυτικές περιοχές των ΒΒ, σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία για το Πάσχα έχουν διαδραματίσει και οι ενημερωτικές εκστρατείες».

Αναφέρεται ότι «Αστυνομικοί επισκέφθηκαν σχολεία όλων των βαθμίδων για να αναδείξουν τους κινδύνους από τη χρήση πυροτεχνημάτων/ κροτίδων, ενώ υπήρξε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι θα παραμείνουν ασφαλείς την Κυριακή του Πάσχα».

«Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, η ενημέρωση είναι το κλειδί», εξήγησε ο Α/Αστυνόμος Πέτρου.

«Οι αστυνομικοί μας και στις δύο πλευρές του νησιού επισκέφθηκαν σχολεία για να ενημερώσουν τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους από τη χρήση αυτών των κροτίδων» και εξηγώντας τους πως: «Θέτετε σε κίνδυνο τον εαυτό σας και τους άλλους».

«Κατανοούμε ότι πρόκειται για ένα έθιμο, όμως οι εποχές αλλάζουν και η ασφάλεια πρέπει να τίθεται πάνω απ’ όλα. Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να περάσουμε αυτό το μήνυμα σε παιδιά όλων των ηλικιών», είπε.

«Έχουμε επίσης συνομιλήσει με τους κοινοτάρχες ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι λαμπρατζιές είναι νόμιμες και ασφαλείς. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζουμε πού θα ανάψουν, ποιος θα τις ανάψει και ποια υλικά θα χρησιμοποιηθούν. Αν τηρηθούν αυτοί οι απλοί κανόνες, τότε το Πάσχα μπορεί να εορταστεί με τον πιο ασφαλή τρόπο», πρόσθεσε.

«Θέλουμε ο κόσμος να απολαύσει αυτή τη σημαντική περίοδο του χρόνου, αλλά η ασφάλεια παραμένει το πιο σημαντικό στοιχείο», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ