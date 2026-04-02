Δεν λήφθηκαν υπόψη από την Ελεγκτική Υπηρεσία οι εξηγήσεις του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την έκθεση της Υπηρεσίας αναφορικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, που λειτουργεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυριάκος Αλιούρης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

Ως Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ανέφερε ο κ. Αλιούρης, «εκφράζουμε την εκτίμηση μας στο έργο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και αντιμετωπίζουμε με κάθε σοβαρότητα τα ευρήματα των ελέγχων της».

Σ ’αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, «όταν παραλάβαμε το προσχέδιο της Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το μελετήσαμε ενδελεχώς και απαντήσαμε την περασμένη Πέμπτη 26 Μαρτίου, με οκτασέλιδη επιστολή σε κάθε εύρημα της Υπηρεσίας εξηγώντας και επεξηγώντας τη δική μας θέση».

Δυστυχώς όμως, συνέχισε, «οι εξηγήσεις μας δεν λήφθηκαν υπόψιν από την Ελεγκτική Υπηρεσία και προχώρησε με την τελική της έκθεση επισυνάπτοντας απλώς την απαντητική μας επιστολή. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε γιατί η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έλαβε υπόψιν της αυτά που το Υφυπουργείο Ναυτιλίας απέστειλε και απάντησε στα ευρήματα της».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Αλιούρης είπε πως «ο ανάδοχος είναι υπόχρεος να υποβάλει μια σειρά εγγράφων, δηλαδή το ημερολόγιο του πλοίου, τον κατάλογο με τους επιβάτες, τα μεταφερόμενα οχήματα και τα κατοικίδια και μία έκθεση στην οποία παρουσιάζονται τα έσοδα από αυτή τη δραστηριότητα».

«Με βάση αυτά τα έγγραφα το Υφυπουργείο Ναυτιλίας κάνει σε μηνιαία βάση τους ελέγχους του και μετά υπολογίζουμε ουσιαστικά την κρατική επιχορήγηση στην ανάδοχο εταιρία» είπε και πρόσθεσε πως «εμείς θεωρούμε πως οι έλεγχοι που γίνονται είναι και επαρκέστατοι και αποτελεσματικότατοι».

Ερωτηθείς για το σημείο της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που αναφέρεται στην πληρότητα του πλοίου, ο κ. Αλιούρης απάντησε πως «το να παίρνεις στα 44 ταξίδια, μονές διαδρομές 22 μετ’ επιστροφής και να διαιρείς τον αριθμό δεν δίνει την πραγματική εικόνα. Γιατί η πραγματική εικόνα βγαίνει από τους μήνες αιχμής που είναι ο Ιούλιος και Αύγουστος» είπε και σημείωσε πως «ειδικότερα τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει 250 μέχρι 280 επιβάτες».

Όσον αφορά την πληρότητα του πλοίου ο κ. Αλιούρης είπε πως «με βάση τα έγγραφα του Διαγωνισμού και τη Σύμβαση ψάχναμε ένα πλοίο που θα μπορούσε να μεταφέρει περίπου 100 επιβάτες. Ωστόσο το πλοίο το οποίο η ανάδοχος εταιρεία παρουσίασε και εγκρίθηκε από εμάς, είναι 350 επιβατών με θέσεις καμπίνας και αεροπορικές» είπε.

Εξήγησε ακόμα ότι «το πλοίο διαθέτει μονόκλινες, δίκλινες και τετράκλινες καμπίνες. Εδώ παρουσιάζεται το φαινόμενο αρκετοί επιβάτες να προτιμούν, για προσωπικούς λόγους αλλά και για ιδιωτικότητα, να κλείνουν την τετράκλινη καμπίνα για ένα ή δύο άτομα, και εκεί είναι που παρουσιάζεται η εικόνα ότι το πλοίο είναι άδειο».

Ουσιαστικά σημείωσε «το πλοίο δεν είναι άδειο αλλά εκεί που θα μετέφερε 4 άτομα στην καμπίνα θα μεταφέρει ένα ή δύο πρόσωπα. Προφανώς ο επιβάτης που θα πάρει την τετράκλινη καμπίνα, θα πληρώσει για δύο άτομα και αυτό μας το έχει επιβεβαιώσει και η εταιρεία».

Αναφορικά με το θέμα των ακυρώσεων και κατά πόσον τα χρήματα αυτά τα κρατά η εταιρεία, εξήγησε πως «υπάρχει πολιτική ακυρώσεων της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, όταν ένας επιβάτης ακυρώσει 30 μέρες πριν τον απόπλουν του πλοίου θα του επιστραφούν τα ναύλα αλλά και οι φόροι του λιμανιού. Ωστόσο σε περίπτωση που ακυρώσει ο επιβάτης λιγότερες από 30 μέρες θα του επιστραφούν μόνο οι φόροι του λιμανιού».

Ωστόσο, εξήγησε ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας «επειδή η εταιρεία δέχθηκε πάρα πολλά παράπονα τα προηγούμενα χρόνια, αποφάσισε είτε να επιστρέφει στον πελάτη που ακύρωσε το ταξίδι του, όλο το ποσό, δηλαδή και τους ναύλους και τους φόρους του λιμανιού, ή προσπαθεί να βρει άλλη ημερομηνία για να πραγματοποιήσει το ταξίδι του σε μεταγενέστερο στάδιο».

Ανέφερε επίσης πως «η εταιρεία κάνει τα πάντα για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό. Σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια λειτουργίας της ακτοπλοϊκής γραμμής τα παράπονα που λάβαμε είναι ελάχιστα» είπε και εξήγησε πως «μόνο για το 2025 ο ανάδοχος έλαβε οκτώ παράπονα και εάν σκεφτεί κανείς πως τον προηγούμενο χρόνο μεταφέρθηκαν γύρω στις 7 χιλιάδες πρόσωπα, το ποσοστό των παραπόνων αγγίζει το 0.10%».

Όπως είπε ο κ. Αλιούρης «τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στα παράπονα, δηλαδή το 2022 είχαμε γύρω στα 35 παράπονα και σταδιακά αυτά μειώνονται».

Ερωτηθείς για το άλλο σημείο της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει χώρος για αυτοκίνητα στο πλοίο, ο κ. Αλιούρης απάντησε πως «υπάρχει χώρος για 350 αυτοκίνητα. Ωστόσο η πολιτική είναι πως τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να είναι συνοδευόμενα, δεν μπορεί κάποιος να βάλει το όχημα του στο πλοίο και ο ίδιος να μην ταξιδέψει».

Άρα, συνέχισε «ο αριθμός των αυτοκινήτων ισούται με τον αριθμό των ενήλικων επιβατών. Δεν πήραμε μέχρι σήμερα, ούτε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ούτε και η εταιρεία, ούτε ένα παράπονο ότι δεν υπάρχει χώρος για τη μεταφορά οχημάτων» είπε και σημείωσε ότι «πως κατέληξε η Ελεγκτική Υπηρεσία σε αυτό το συμπέρασμα δεν μπορώ να το γνωρίζω».

Σε σχετική ερώτηση ο κ. Αλιούρης απάντησε πως «απαγορεύεται να μεταφερθεί ένα αυτοκίνητο χωρίς να επιβαίνει στο πλοίο και ο οδηγός του γιατί τότε θεωρείται ως φορτίο. Σκοπός της επιβατικής αυτής σύνδεσης που ουσιαστικά επιδοτείται από το κράτος, είναι μια υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και έλαβε έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, δηλαδή τα χρήματα δεν έρχονται από την Ευρώπη γιατί υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση από τον κόσμο».

Τα χρήματα, συνέχισε «δίνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία η οποία επιδοτεί αυτή την ακτοπλοϊκή γραμμή η οποία λειτούργησε μετά από 21 χρόνια, αφού αυτή η συγκεκριμένη σύνδεση πριν το 2022 δεν υπήρχε. Όταν λειτούργησε ή συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ ξεπέρασε τις δικές μας προσδοκίες».

Ο κ. Αλιούρης είπε επίσης πως «από τα στοιχεία που κρατούμε φαίνεται ότι οι κύριοι μήνες που ταξιδεύει ο κόσμος είναι Ιούλιος και Αύγουστος που είναι οι μήνες αιχμής. Ωστόσο τους μήνες Μάιο και Ιούνιο οι επιβάτες στο πλοίο ανέρχονται γύρω στα 50 - 60 άτομα, ενώ τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται» κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ