Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει το κοινό ότι η ιστοσελίδα για τη διευθέτηση ραντεβού στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕΠΟ), https://kep-kepo.gov.cy/appointments, δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή 3 Απριλίου στις 17:00 μέχρι το Σάββατο 4 Απριλίου στις 20:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο σύστημα.

Σε ανακοίνωση του το Τμήμα απολογείται «για τυχόν ταλαιπωρία και προσβλέπουμε στην κατανόηση του επηρεαζόμενου κοινού».

Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν λαμβάνοντας υπόψη την προσωρινή διακοπή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ