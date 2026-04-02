Ομόφωνα με 46 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τον νόμο για τη μείωση του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, με στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών από το αυξημένο κόστος. Ο νόμος υποβλήθηκε από την Κυβέρνηση σε συνέχεια της ανακοίνωσης των μέτρων στήριξης της οικονομίας λόγω των συνεπειών της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η ρύθμιση προβλέπει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι το τέλος Ιουνίου, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να ανέρχεται στα €18,6 εκατ., ενώ με τη λήξη της ισχύος του μέτρου θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασής του.

Κατά τη συζήτηση, η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση της Κυβέρνησης για μείωση της τιμής των καυσίμων, επισημαίνοντας ωστόσο τον κίνδυνο εκμετάλλευσης του μέτρου από επιτήδειους. Κάλεσε τόσο το κοινό όσο και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μείωση θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές και δεν θα απορροφηθεί από την αγορά.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας όμως την ανάγκη για ουσιαστική εποπτεία και ελέγχους. Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις στις τιμές μετακυλίονται άμεσα, ενώ οι μειώσεις καθυστερούν. Παράλληλα, κάλεσε την Κυβέρνηση να εξετάσει και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του αθέμιτου ανταγωνισμού από τα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι η διαχείριση καυσίμων εκεί γίνεται από τον κατοχικό στρατό.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου χαρακτήρισε θετική τη μείωση, τονίζοντας ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αποτρέψουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Επεσήμανε ότι το 40%-50% της τιμής των καυσίμων αφορά φορολογία, υποστηρίζοντας ότι η μείωσή της θα μπορούσε να περιορίσει το παράνομο εμπόριο από τα κατεχόμενα και να μειώσει τις απώλειες εσόδων του κράτους, καθώς και το κόστος από τους ρύπους.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των διεθνών εξελίξεων και πολεμικών συγκρούσεων στις τιμές ενέργειας, σημειώνοντας ότι το κόστος τελικά μετακυλίεται στους πολίτες. Επανέλαβε τη θέση του κόμματος για κατάργηση της «διπλής φορολογίας» στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι η υψηλή φορολογία επιβαρύνει ιδιαίτερα την Κύπρο λόγω εξάρτησης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Τόνισε επίσης την ανάγκη λήψης μέτρων για αποτροπή αισχροκέρδειας, ώστε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η κυβερνητική παρέμβαση.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς τόνισε την ανάγκη αντιμετώπισης φαινομένων αισχροκέρδειας, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Κυβέρνηση για καθυστερήσεις. Όπως ανέφερε, η εξαγγελία της μείωσης πριν από δέκα μέρες χωρίς άμεση εφαρμογή δημιούργησε περιθώρια εκμετάλλευσης από την αγορά.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε αυστηρούς ελέγχους για αποτροπή αισχροκέρδειας, τονίζοντας την ανάγκη για σοβαρότητα και υπευθυνότητα στη διαχείριση τέτοιων μέτρων. Ανέφερε ότι, πέραν της οριζόντιας μείωσης, απαιτούνται και στοχευμένα μέτρα στήριξης, ιδιαίτερα για τον τουριστικό τομέα και τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα εξέφρασε αντίθεση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην ψήφιση του μέτρου είχε ως αποτέλεσμα να απορροφηθεί ήδη η μείωση από την αγορά. Κατήγγειλε ελλιπή έλεγχο στα στοιχεία που υποβάλλουν οι εταιρείες και έκανε λόγο για υπερκέρδη και χειραγώγηση τιμών, επικαλούμενος και σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, εισηγήθηκε την επιβολή πλαφόν, κάνοντας λόγο για αδράνεια των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΚΥΠΕ