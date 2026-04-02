Με τη βροχόπτωση που σημειώθηκε την πρώτη μέρα του Απριλίου και τις πρώτες πρωινές ώρες της δεύτερης, η μέση βροχόπτωση για τις ελεύθερες περιοχές έχει φτάσει το 57% της κανονικής του μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας, το οποίο αναφέρει ότι αναμένεται συνέχιση των συνθηκών αυξημένης βροχόπτωσης μέχρι και τις 14 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 9πμ της Πέμπτης 2 Απριλίου, η μέση βροχόπτωση στις ελεύθερες περιοχές έφτασε τα 16,9 χιλιοστά, ενώ η μέση κανονική βροχόπτωση για τον Απρίλιο είναι στα 29,9 χιλιοστά.

Επιπλέον, η μέση βροχόπτωση από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έφτασε το 104% της κανονικής, στα 485,3 χιλιοστά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης σε σχέση με την κανονική για τον μήνα καταγράφηκε στο Κελλάκι (125%), στον Λυθροδόντα (118%) και στη Λεμεσό (106%), ενώ στα Πλατάνια (91%) καταγράφηκε η μεγαλύτερη ποσότητα (47,4 χιλιοστά).

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει ότι, σύμφωνα με επικαιροποιημένη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), διατηρείται το σήμα για βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, για την περίοδο μέχρι και τις 14 Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο οι εβδομαδιαίες θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθούν κυρίως μεταξύ +10 mm και +50 mm, ενώ τοπικά δυνατό να υπερβούν τα +75 mm. Τα απόλυτα εβδομαδιαία αθροίσματα υετού εκτιμάται ότι θα βρίσκονται κυρίως στην τάξη των 25–75 mm, με τοπικά μεγαλύτερες ποσότητες σε εκτεθειμένες περιοχές.

Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε συνέχιση της αυξημένης εδαφικής υγρασίας και της επιφανειακής απορροής, καθώς και σε πρόσκαιρη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών. Τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μεμονωμένα προβλήματα σε ευάλωτες περιοχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, για την Κύπρο, οι πιθανότητες για βροχόπτωση άνω των κανονικών επιπέδων κατά το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμώνται γενικά μεταξύ 70% και 90%.

Όσον αφορά τη συνολική βροχόπτωση την εβδομάδα 24 Μαρτίου μέχρι 30 Μαρτίου, σημειώνεται ότι η Κύπρος βρίσκεται στην διαβάθμιση που αναφέρεται σε βροχόπτωση της τάξης των 10-25 χιλιοστών. Όπως αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, η Κύπρος έχει δεχτεί κοντά στα 20 χιλιοστά βροχής επιπλέον του αναμενόμενου ποσού για αυτή την περίοδο.

Μετεωρολογικές Συνθήκες που επικρατούν

Η συνοπτική κατάσταση της ατμόσφαιρας εξακολουθεί να είναι ευνοϊκή για τη διατήρηση της αστάθειας στην περιοχή, αναφέρει το Τμήμα. Στην ανώτερη τροπόσφαιρα διακρίνεται αυλώνας που εκτείνεται προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, με σχετικά ψυχρότερες αέριες μάζες να επηρεάζουν την περιοχή, στοιχείο που ενισχύει τη δυναμική για ανοδικές κινήσεις και ανάπτυξη νεφώσεων. Παράλληλα, στο πεδίο επιφάνειας, χαμηλές πιέσεις και μετωπικές διαταραχές στην ανατολική Μεσόγειο και γύρω από την Ελλάδα–Τουρκία διατηρούν περιβάλλον ευνοϊκό για βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Χαρακτηριστικό του συνδυασμού των δυναμικών παραμέτρων και της ψηλής θερμοκρασίας της θάλασσας είναι η δημιουργία διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών, που ως αποτέλεσμα φέρνουν μεγάλες ποσότητες βροχής. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε τμήματα της ανατολικής Μεσογείου.

Η Κύπρος παραμένει στην ανατολική περιφέρεια αυτής της κυκλοφορίας, όπου η μεταφορά υγρασίας και η τοπική αστάθεια μπορούν να δώσουν έντονα επεισόδια βροχόπτωσης. Όπως σημειώνει το Τμήμα Μετεωρολογίας, για την Κύπρο, η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε συνέχιση της αυξημένης πιθανότητας για επεισόδια βροχής, τα οποία κατά περιόδους είναι δυνατό να αποκτούν τοπικά έντονο ή παρατεταμένο χαρακτήρα.

Ως αποτέλεσμα, αναμένονται περαιτέρω ενίσχυση της εδαφικής υγρασίας, συνέχιση της επιφανειακής απορροής και κάποια πρόσκαιρη υδρολογική ανακούφιση, χωρίς όμως να αποκλείονται κατά τόπους προβλήματα από τη συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων βροχής σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε αστικές ή ευάλωτες περιοχές.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας αναφέρει, ωστόσο, ότι, παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία, η γενικότερη υδρολογική κατάσταση παραμένει πιεστική, καθώς τα αποθέματα νερού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ως εκ τούτου, τονίζει ότι η συνετή χρήση του νερού παραμένει απαραίτητη.

Πηγή: ΚΥΠΕ