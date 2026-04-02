Διατηρείται το σήμα για βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, για την περίοδο μέχρι και τις 14 Απριλίου, σύμφωνα με επικαιροποιημένη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας, για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε συνέχιση της αυξημένης εδαφικής υγρασίας και της επιφανειακής απορροής, καθώς και σε πρόσκαιρη βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών.

Τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μεμονωμένα προβλήματα σε ευάλωτες περιοχές.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία, η γενικότερη υδρολογική κατάσταση παραμένει πιεστική, καθώς τα αποθέματα νερού εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα μετά από παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας. Ως εκ τούτου, η συνετή χρήση του νερού παραμένει απαραίτητη».

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρακολουθεί την εξέλιξη των συνθηκών και θα εκδώσει σχετικές ενημερώσεις όπου απαιτείται.

Προβλεπόμενα χαρακτηριστικά βροχοπτώσεων:

Σύμφωνα με τη νέα μεσοπρόθεσμη πρόγνωση, στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο οι εβδομαδιαίες θετικές ανωμαλίες βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθούν κυρίως μεταξύ +10 mm και +50 mm, ενώ τοπικά δύναται να υπερβαίνουν τα +75 mm. Τα απόλυτα εβδομαδιαία αθροίσματα νερού εκτιμάται ότι θα βρίσκονται κυρίως στην τάξη των 25–75 mm, με τοπικά μεγαλύτερες ποσότητες σε εκτεθειμένες περιοχές.

Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένη επιφανειακή απορροή, πρόσκαιρη άνοδο της εδαφικής υγρασίας και βελτίωση των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Εκτίμηση ακρίβειας της πρόγνωσης:

Για την Κύπρο, οι πιθανότητες για βροχόπτωση άνω των κανονικών επιπέδων κατά το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμώνται γενικά μεταξύ 70% και 90%.

Χώρες που επηρεάζονται:

Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος, Λίβανος, Συρία

Εκτίμηση συνθηκών για την Κύπρο

Για την Κύπρο, η εικόνα αυτή μεταφράζεται σε συνέχιση της αυξημένης πιθανότητας για επεισόδια βροχής, τα οποία κατά περιόδους είναι δυνατό να αποκτούν τοπικά έντονο ή παρατεταμένο χαρακτήρα. Ως αποτέλεσμα, αναμένονται περαιτέρω ενίσχυση της εδαφικής υγρασίας, συνέχιση της επιφανειακής απορροής και κάποια πρόσκαιρη υδρολογική ανακούφιση, χωρίς όμως να αποκλείονται κατά τόπους προβλήματα από τη συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων βροχής σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε αστικές ή ευάλωτες περιοχές.