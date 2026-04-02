Δεν θα οδηγηθεί τελικά προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις.

Σύμφωνα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστο Δαμιανού, «ως αποτέλεσμα της σημερινής συνεδρίασης της Επ. Νομικών της Βουλής, έχει συμφωνηθεί όπως το ζήτημα της τροποποίησης του Συντάγματος για τις παρακολουθήσεις, παραμείνει προς συζήτηση.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ, «το νομοσχέδιο δεν θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια με την παρούσα σύνθεση της Βουλής και δεν θα ψηφιστεί».