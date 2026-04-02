Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει το κοινό ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής των Περί Τροχαίας Δημοτικών Κανονισμών Λευκωσίας και του Περί Δήμων Νόμου, αποφασίστηκε η εκτέλεση εργασιών σήμανσης με στόχο την υλοποίηση νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο διαμέρισμα της πόλης.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Κυριακή, 5 Απριλίου 2026, και θα πραγματοποιούνται καθημερινά μεταξύ των ωρών 06:00 – 15:00.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, η οδός Γευγελής θα μονοδρομηθεί, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, ενώ τμήμα της οδού Δοϊράνης, από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ μέχρι τη συμβολή με την οδό Γευγελής, θα μονοδρομηθεί με κατεύθυνση προς την οδό Νικοδήμου Μυλωνά.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση τροχαίας και να αποφεύγουν τη στάθμευση κατά μήκος των δύο οδών κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ο Δήμος Λευκωσίας ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους, επισημαίνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, προς όφελος όλων, ενώ η συμβολή των πολιτών θεωρείται καθοριστική για μια πιο ασφαλή και λειτουργική πόλη.