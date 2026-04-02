Για ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου ενημερώνει η Αστυνομία, σημειώνοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, στην πλατφόρμα Χ, σύμφωνα με ενημέρωση από τις ΒΒ, μεταξύ των ωρών 10:30 με 11:00, σήμερα Πέμπτη, αναμένεται να σημειωθεί μικρή, ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου.
Η έκρηξη εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Βρετανικών Βάσεων και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, προστίθεται.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τις ΒρετανικέςΒάσεις,μεταξύ των ωρών 10.30πμ-11πμ σήμερα,αναμένεται να σημειωθεί μικρή,ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου.— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) April 2, 2026
