Για ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου ενημερώνει η Αστυνομία, σημειώνοντας πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, στην πλατφόρμα Χ, σύμφωνα με ενημέρωση από τις ΒΒ, μεταξύ των ωρών 10:30 με 11:00, σήμερα Πέμπτη, αναμένεται να σημειωθεί μικρή, ελεγχόμενη έκρηξη στην περιοχή των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου.

Η έκρηξη εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Βρετανικών Βάσεων και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, προστίθεται.