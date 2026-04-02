Σημαντικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις στη λειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας καταγράφει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, επισημαίνοντας ότι, παρά το έντονο ενδιαφέρον του κοινού, η μέση πληρότητα των δρομολογίων παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, για την περίοδο 2022–2025 η πληρότητα των πλοίων διαμορφώθηκε μόλις στο 49%, με μέσο όρο 173 επιβάτες ανά δρομολόγιο, τη στιγμή που η μέγιστη χωρητικότητα φθάνει τους 350 επιβάτες . Το στοιχείο αυτό προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς η ζήτηση για ταξίδια είναι υψηλή και σε αρκετές περιπτώσεις τα εισιτήρια εξαντλούνται άμεσα μέσω της πλατφόρμας κρατήσεων.

Η έκθεση αναδεικνύει σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα κρατήσεων, το οποίο εμφανίζει συχνά μηδενική διαθεσιμότητα, ενώ στην πράξη παραμένουν κενές θέσεις. Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε δρομολόγια του 2025, διαπιστώθηκε ότι, ενώ το σύστημα έδειχνε πλήρη κάλυψη, η πραγματική πληρότητα έφτανε μόλις το 69% για επιβάτες και το 18% για οχήματα .

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει και η πολιτική ακύρωσης, καθώς επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων ακόμη και λίγο πριν την αναχώρηση, ενθαρρύνοντας μαζικές δεσμεύσεις θέσεων που τελικά δεν χρησιμοποιούνται. Παράλληλα, η δυνατότητα κράτησης καμπίνας πολλών θέσεων από ένα άτομο περιορίζει περαιτέρω τη διαθεσιμότητα.

Σε οικονομικό επίπεδο, η κρατική επιδότηση αγγίζει περίπου το 93% του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας, με το κράτος να καταβάλλει €5,47 εκατ. ετησίως στον ανάδοχο, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, δεν δημιουργεί επαρκή κίνητρα για αύξηση της πληρότητας .

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης επαναξιολόγησης του σχεδίου, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Παράλληλα, εισηγείται ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και αναθεώρηση των όρων της σύμβασης, ώστε η θαλάσσια σύνδεση να λειτουργεί ως ουσιαστική υπηρεσία δημόσιου συμφέροντος και όχι απλώς ως επιδοτούμενο μέτρο