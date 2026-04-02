Μια νέα ανάλυση εγείρει ανησυχίες για τον ρόλο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η χώρα έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή της δυτική ευθυγράμμιση και έχει στραφεί προς βαθύτερη εμπλοκή με ισλαμιστικά κινήματα, συμπεριλαμβανομένης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Η ανάλυση του ιδρύματος Foundation for Defense of Democracies, υπό την καθοδήγηση του ανώτερου ερευνητή Sinan Ciddi και με τίτλο «Η ισλαμιστική κυριαρχία στην Τουρκία: Ένα προκεχωρημένο φυλάκιο για τζιχαντισμό ευθυγραμμισμένο με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα», υποστηρίζει ότι η Τουρκία διατηρεί σχέσεις με τη Χαμάς, οργάνωση που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική και υπεύθυνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, της οποίας παρακλάδια έχουν επίσης χαρακτηριστεί τρομοκρατικές οργανώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η έκθεση θέτει υπό νέο πρίσμα την πολιτική της Άγκυρας, την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει σύνοδο του ΝΑΤΟ.





I've long heard that Erdogan and the AKP are "Muslim Brotherhood"



But what does that mean?



What are Erdogan and 🇹🇷 ties to the Brotherhood, and more importantly, what action should the 🇺🇸 take?



Read my latest @FDD memo (report) w/ William Doran👇



🔖 https://t.co/14kbI3ihhN pic.twitter.com/Bbrc4r1oDa — Sinan Ciddi (@SinanCiddi) April 1, 2026

Ο Sinan Ciddi δήλωσε στο Fox News Digital ότι η μετατόπιση αυτή αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία αντιλαμβάνεται τις απειλές.

«Αυτό που έχουμε είναι ότι η Τουρκία έχει επανακαθορίσει πλήρως τους κανόνες για το πώς ερμηνεύεται μια τζιχαντιστική τρομοκρατική οντότητα», είπε. «Ο Ερντογάν έχει επαναπροσδιορίσει το τι θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση… ομάδες όπως η Χαμάς ή το αλ-Νούσρα εντάσσονται στη δική του πανισλαμική θεώρηση του κόσμου».

Παρουσία της Χαμάς υπό το μικροσκόπιο

Κεντρικό σημείο της έκθεσης αποτελεί η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς. Παρά τον χαρακτηρισμό της ως τρομοκρατικής οργάνωσης από τις ΗΠΑ, η Χαμάς ενίσχυσε την παρουσία της στην Τουρκία μετά το 2011, δημιουργώντας γραφεία και δίκτυα εντός της χώρας.

«Από το 2011 και μετά… η Χαμάς αξιοποίησε την ευκαιρία σε ένα φιλικό προς αυτήν περιβάλλον για να εγκαθιδρύσει γραφεία, να προχωρήσει σε στρατολόγηση και συγκέντρωση χρημάτων», ανέφερ.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν λάβει μέτρα κατά ορισμένων από αυτά τα δίκτυα. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επιβάλει κυρώσεις σε πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέονται με τη Χαμάς και δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Η ανάλυση υποστηρίζει επίσης ότι ορισμένα στελέχη της Χαμάς έχουν ταξιδέψει με τουρκικά έγγραφα, ενώ υψηλόβαθμα στελέχη έχουν γίνει δημόσια δεκτά από τον Ερντογάν.

Ρόλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Πέραν της Χαμάς, η έκθεση περιγράφει την Τουρκία ως κόμβο για στελέχη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας από χώρες όπως η Αίγυπτος και η Υεμένη, πολλοί από τους οποίους εγκαταστάθηκαν εκεί μετά από διώξεις στις χώρες τους.

Σε αρκετές αραβικές χώρες, η Αδελφότητα έχει απαγορευτεί:

Η Αίγυπτος την έθεσε εκτός νόμου το 2013

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ την χαρακτηρίζουν τρομοκρατική

Το Μπαχρέιν ακολούθησε παρόμοια γραμμή

Η Ιορδανία διέλυσε το τοπικό της παράρτημα φέτος

Και στην Ευρώπη έχουν ληφθεί μέτρα, όπως στην Αυστρία, όπου έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες κατά δικτύων που συνδέονται με την οργάνωση.

Πολιτική στη Συρία και ερωτήματα κυρώσεων

Η έκθεση εξετάζει και τον ρόλο της Τουρκίας στη Συρία, όπου στήριξε αντικαθεστωτικές δυνάμεις κατά τον εμφύλιο πόλεμο.

«Ο Συριακός Εθνικός Στρατός ήταν ένα ετερόκλητο σύνολο πολιτοφυλακών που η Τουρκία εξόπλισε, χρηματοδότησε και οργάνωσε άμεσα», ανέφερε.

Η έκθεση συνδέει την τουρκική στήριξη με ομάδες όπως το αλ-Νούσρα και η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, εγείροντας ερωτήματα για πιθανές κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Ισορροπία με τις ΗΠΑ

Παρά τις ανησυχίες, άλλοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ λειτουργούν ως περιοριστικός παράγοντας.

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ερντογάν χαρακτηρίζεται «συναλλακτική», με την Ουάσιγκτον να βασίζεται στην Άγκυρα για περιφερειακό συντονισμό.

Ο Τραμπ, σε σύνοδο το 2025, εξήρε τον Ερντογάν: «Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο… σκληρός, αλλά φίλος μου».

Από την πλευρά του, ο Τούρκος ακαδημαϊκός Χουσεΐν Μπαγτσί τόνισε: «Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται να συγκρουστεί με το Ισραήλ, καθώς διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ».

Σύμμαχος στο ΝΑΤΟ υπό πίεση

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ από το 1952, παραμένει κρίσιμος σύμμαχος, όμως σύμφωνα με την έκθεση η πορεία της αποκλίνει από τις προτεραιότητες της Συμμαχίας.

Ο Sinan Ciddi υποστήριξε ότι υπάρχει «ιστορικό υπονόμευσης βασικών ανησυχιών ασφαλείας της διατλαντικής συμμαχίας».

Σχέσεις με Ιράν

Όσον αφορά το Ιράν, η εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία προτιμά ένα αποδυναμωμένο ιρανικό καθεστώς παρά μια πλήρη κατάρρευση.

«Ένα αποδυναμωμένο Ιράν είναι η ασφαλέστερη επιλογή για τον Ερντογάν», σημείωσε.

Προοπτικές

Η ανάλυση προτείνει μέτρα όπως κυρώσεις και αυξημένο έλεγχο στο τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις σχέσεις Ουάσιγκτον–Άγκυρας.

Το Fox News Digital που δημοσίευσε και το άρθρο, ανέφερε ότι ζήτησε σχόλιο από την τουρκική κυβέρνηση και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να λάβει απάντηση εγκαίρως.