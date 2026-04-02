Στη σύλληψη ενός 27χρονου και μιας 39χρονης προχώρησε η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό διαφόρων τύπων ναρκωτικών ουσιών, αναβολικών και χρηματικού ποσού, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο, το πρωί της Τετάρτης, αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, σε δρόμο της Λεμεσού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε εντοπίστηκαν, στην κατοχή του οδηγού, δύο συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους περίπου δύο γραμμαρίων, ενώ εντός του αυτοκινήτου, εντοπίστηκε μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους τεσσάρων γραμμαρίων, ένα χάπι ecstasy, μια ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό ύψους €2,010.

Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στην οικία του, όπου διαμένει με γυναίκα ηλικίας 39 ετών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, που διενεργήθηκε στην παρουσία και των δύο, εντοπίστηκαν 29 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 293 γραμμαρίων, πέντε συσκευασίες που περιείχαν ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 13 γραμμαρίων, τρεις ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κάνναβης και άσπρης σκόνης, έξι σκευάσματα αναβολικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των €1,350 και $100, καθώς επίσης και διάφορα άλλα τεκμήρια.

Έρευνα διενεργήθηκε και στο αυτοκίνητο της 39χρονης. όπου εντοπίστηκαν τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 40 περίπου γραμμαρίων, δύο συσκευασίες μανιταριών συνολικού μικτού βάρους 45 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες που περιείχαν ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους οκτώ γραμμαρίων, τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους περίπου επτά γραμμαρίων, μία συσκευασία που περιείχε κεταμίνη συνολικού μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων, μία συσκευασία με ποσότητα MDMA συνολικού μικτού βάρους 16 γραμμαρίων, 24 χάπια ecstasy και τέσσερα ηλεκτρονικά τσιγάρα, που περιέχουν την ουσία CBG.

Τα πιο πάνω πρόσωπα οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ όπου επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.