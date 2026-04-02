Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά έξι πρόσωπα για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων παράνομη κατοχή ναρκωτικών και απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 665 οχήματα και ελέγχθηκαν 860 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 21 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 419 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 232 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και οι έξι αφορούν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Συνολικά έγιναν 33 έλεγχοι αλκοόλης. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/ την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.