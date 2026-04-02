Πυκνή ομίχλη επικρατεί στις περιοχές του Τροόδους, ενώ έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις σε δρόμους ορεινών περιοχών.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι λόγω πυκνής ομίχλης που επικρατεί στις περιοχές του Τροόδους, η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Επίσης αναφέρει ότι σε διάφορα σημεία των δρόμων στις ορεινές περιοχές, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις όγκων χώματος και πετρών στο οδόστρωμα, γεγονός που έχει καταστήσει τους δρόμους επικίνδυνους.

Η Αστυνομία προτρέπει τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.