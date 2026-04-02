Το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο μέχρι το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση του καιρού. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νότιοι ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Σύντομα θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 23 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ως νοτιοδυτικοί ασθενείς και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.