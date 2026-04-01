Με πανηγυρική δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, κλήρου και λαού, εορτάστηκε στη Λευκωσία η επέτειος της 1ης Απριλίου 1955.

Ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι ένας από τους ηρωικότερους και αγνότερους αγώνες του Ελληνισμού και «αποτελεί το κορύφωμα της αρετής του κυπριακού Ελληνισμού», τόνισε ο ιστορικός και συγγραφέας Γιάννης Λάμπρου, εκφωνώντας τον πανηγυρικό λόγο.

Η πανηγυρική δοξολογία τελέστηκε, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεώργιου, ενώ παρέστησαν μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Κωνσταντίνος Κόλλιας και αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων.

Στον πανηγυρικό του λόγο, ο κ. Λάμπρου είπε ότι η ανεξαρτησία και η ελευθερία που απήλαυσε ο κυπριακός ελληνισμός, ύστερα από αιώνες δουλείας, ήταν μέγιστα αγαθά που προέκυψαν από τον επικό αγώνα του 55-59.

«Ο υπέροχος αγώνας της ΕΟΚΑ ας γίνει καθοδηγητής και στον σημερινό αγώνα για επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού», υπογράμμισε.

Ο κ. Λάμπρου ευχήθηκε "οι γενναίες προσπάθειες" του Προέδρου Χριστοδουλίδη να σπάσουν το αδιέξοδο στο Κυπριακό και «να οδηγήσουν σε δίκαιη λύση που να απαλλάξει την Κύπρο από τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα και να εξασφαλίσει την ύπαρξη του Ελληνισμού στην γη των προγόνων του».

Αναφερόμενος στον αγώνα της ΕΟΚΑ 55 – 59, ο κ. Λάμπρου είπε ότι την στρατιωτική διεξαγωγή του αγώνα, ο Εθνάρχης Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’ την ανέθεσε στον απόστρατο Συνταγματάρχη του ελληνικού στρατού Γεώργιου Γρίβα, ενώ ο ίδιος ανέλαβε το χειρισμό των πολιτικών θεμάτων.

Πρόσθεσε ότι ο αρχηγός της ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο Διγενής, «παρά την προχωρημένη ηλικία του, έδειξε εκπληκτική ψυχική και σωματική αντοχή και εξαίρετες στρατιωτικές και διοικητικές ικανότητες».

«Κράτησε καλά πειθαρχημένη την οργάνωσή του και κατόρθωσε ως το τέλος του τετραετούς αγώνα να παραμείνει αόρατος και ασύλληπτος και να καταστεί θρύλος όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι υπό την ηγεσία του οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ με ανεπαρκή οπλισμό και εφόδια αντιμετώπισαν για τέσσερα χρόνια με ευψυχία τις συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις της στρατιάς της βρετανικής αυτοκρατορίας και «επέφεραν σ’ αυτές σοβαρά πλήγματα με σημαντικότερο την καταστροφή πέντε πολεμικών αεροπλάνων στη βάση της Επισκοπή»ς.

«Συνεπαρμένοι οι αγωνιστές από το όραμα της Ελλάδας και της ελευθερίας, με βαθιά θρησκευτικότητα και υψηλή συναίσθηση του χρέους αγωνίστηκαν με γενναιότητα και προπαντός με συγκινητική διάθεση θυσίας», υπογράμμισε.

Ωστόσο, ανέφερε ότι με το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 1974 «ανατράπηκε η νόμιμη Κυβέρνηση, καταλύθηκε η συνταγματική τάξη και η καραδοκούσα Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την διεθνή κατακραυγή και επικαλούμενοι τα επεμβατικά δικαιώματα που της παραχώρησαν οι συνθήκες Ζυρίχης – Λονδίνου, εξαπάτησε την διεθνή κοινή γνώμη με την διαβεβαίωση ότι θα επενέβαινε προς αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης, εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974».

«Έκτοτε, παρά τις προσπάθειες όλων των κυπριακών Κυβερνήσεων και τη συμπαράσταση της Δημοκρατικής Ελλάδας, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη μιας δίκαιης λύσης του Κυπριακού», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ