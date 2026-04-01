Σε μια υποψηφιότητα που ήδη προκαλεί… ριπές ενδιαφέροντος στην πολιτική σκηνή, ο Έρικ Κίτας κατεβαίνει στις βουλευτικές εκλογές με το νεοσύστατο κίνημα «Όπου Φυσά Ο Άνεμος», φέρνοντας μαζί του μια «φρέσκια αύρα» προτάσεων για το περιβάλλον, τη γεωργία και κατά δήλωσή του ακόμα και για τα… σύννεφα. Με αιχμή ζητήματα όπως τα καιρικά φαινόμενα, οι παπουτσοσυκιές και η (ενδεχόμενη) αναβάθμιση του χαλουμιού, η υποψηφιότητα φιλοδοξεί να αλλάξει το κλίμα, κυριολεκτικά και μεταφορικά αρχίζοντας από την... πρωταπριλιά.

Αυτούσια η ανάρτηση του Έρικ Κίτα στα ΜΚΔ:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Έρικ Κίτας – Υποψήφιος Βουλευτής

Κίνημα «Όπου Φυσά Ο Άνεμος»

Η απόφασή μου να κατέλθω υποψήφιος βουλευτής γεννήθηκε μέσα από την καθημερινή μου επαφή με τη φύση, τα καιρικά φαινόμενα, τη γεωργία και τη δασοπυρόσβεση. Βλέποντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος — την κλιματική αλλαγή, την ερημοποίηση της υπαίθρου, τις πυρκαγιές και την εγκατάλειψη της γεωργίας — ένιωσα την ανάγκη να συμβάλω ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών λύσεων.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών, οι περίοδοι παρατεταμένης ανομβρίας και οι αυξημένες θερμοκρασίες επηρεάζουν άμεσα τη γεωργία και το περιβάλλον. Παράλληλα, πολλοί πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για ατμοσφαιρικά φαινόμενα, όπως τα λεγόμενα jet trails, και τις πιθανές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στις καλλιέργειες. Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα με διαφάνεια, επιστημονική έρευνα και σαφή ενημέρωση των πολιτών.

Η καταστροφή της παπουτσοσυκιάς αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της ανάγκης για άμεση δράση. Η αδράνεια και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού οδήγησαν στην απώλεια μιας σημαντικής καλλιέργειας της κυπριακής υπαίθρου. Για τον λόγο αυτό προτείνω την άμεση δημιουργία νέων φυτειών παπουτσοσυκιάς σε ερημωμένες περιοχές, ώστε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά και να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία.

Η ανάπτυξη της υπαίθρου συνδέεται άμεσα και με την προστασία των δασών. Η δασοπυρόσβεση αποτελεί για μένα μεγάλη προσωπική αγάπη και ευθύνη. Η πρόληψη των πυρκαγιών πρέπει να αποτελέσει εθνική προτεραιότητα, με καλύτερη διαχείριση της υπαίθρου και ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων.

Παράλληλα, η ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας αποτελεί βασικό άξονα για ένα βιώσιμο μέλλον. Με κίνητρα στους παραγωγούς και μηδενισμό του ΦΠΑ στα βιολογικά προϊόντα, μπορούμε να στηρίξουμε την κυπριακή γεωργία και να προσφέρουμε πιο υγιεινά προϊόντα στους πολίτες.

Επιπλέον, θεωρώ ότι πρέπει να αρθεί μια σημαντική αδικία που αφορά την παραγωγή του χαλουμιού. Το γάλα της γαϊδούρας αποτελεί παραδοσιακό προϊόν της κυπριακής υπαίθρου και μέρος της αγροτικής μας κληρονομιάς. Η μη συμπερίληψή του στην ποσοστώση δημιουργεί αδικία εις βάρος των γαϊδουροτρόφων και περιορίζει την ανάπτυξη ενός τομέα με σημαντικές προοπτικές.

Η ενίσχυση της γαϊδουροτροφίας μπορεί να συμβάλει:

Στην ενίσχυση της υπαίθρου

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Στην προστασία της κυπριακής παράδοσης

Στην ανάπτυξη νέων αγροτικών προϊόντων

Η υποψηφιότητά μου βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες:

Απεξαρτοποίηση του υδατικού τομέα μέσω αφαλατώσεων με χρήση ηλιακής ενέργειας

Δραστικές αλλαγές στη διαχείριση υπαίθρου και δασικών περιοχών

Δημιουργία νέων φυτειών παπουτσοσυκιάς σε ερημωμένες περιοχές

Στήριξη της βιολογικής γεωργίας και μηδενισμός ΦΠΑ σε βιολογικά προϊόντα

Εκσυγχρονισμός του Τμήματος Μετεωρολογίας με σύγχρονα ραντάρ καιρού

Ενίσχυση της δασοπυρόσβεσης και της πρόληψης πυρκαγιών

Ενίσχυση της γαϊδουροτροφίας και αποκατάσταση αδικιών στην ποσοστώση παραδοσιακών προϊόντων

Η Κύπρος χρειάζεται μια νέα πολιτική προσέγγιση που θα στηρίζεται στο περιβάλλον, στη γεωργία και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αποφάσισα να κατέλθω υποψήφιος γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πορεία. Να στηρίξουμε την ύπαιθρο, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

