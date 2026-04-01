Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση, παράνομη κατοχή και μεταφορά αδασμολόγητων ειδών, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, καθώς και άλλα αδικήματα, που διαπράχθηκαν χθες στη Λευκωσία, έγινε έρευνα με δικαστικό ένταλμα, στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

127,000 τσιγάρα,

40,000 θερμαινόμενα τσιγάρα,

96 κιλά και 500 γραμμάρια καπνός τσιγάρου,

102 κιλά καπνός ναργιλέ,

1,000 πουράκια

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 37 και 39 ετών, αναμένεται να παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Χειροπέδες σε δύο άτομα για την καταδίωξη στα Λύμπια- Πώς έγινε το περιστατικό