Kίτρινη προειδοποίηση για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με ισχύ από το απόγευμα της Πρωταπριλιάς εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, η προειδοποίηση θα έχει ισχύ από τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης (1/4) ως τις 11 το πρωί της Πέμπτης (2/4).

Συνδυασμός βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσει το νησί, αρχικά από τα δυτικά και προοδευτικά και τις υπόλοιπες περιοχές. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι παρατεταμένα ή και έντονα και η συνολική βροχόπτωση είναι δυνατό να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά στο εξάωρο.

Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ παροδικά θα σημειώνονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ορεινά. Από αργά το απόγευμα και μετά ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Απόψε αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Το βαρομετρικό χαμηλό με το όνομα ERMINIO και με κέντρο την Σικελία, κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα αναμένεται να είναι αυξημένες.

Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σύντομα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ παροδικά θα σημειώνονται κατά τόπους βροχές, ιδιαίτερα στα δυτικά και τα ορεινά. Από αργά το απόγευμα και μετά ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς αναμένονται βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι λίγο ταραγμένη ωστόσο σταδιακά θα καταστεί γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη, αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ωστόσο σταδιακά μέχρι το μεσημέρι ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, με τα φαινόμενα να περιορίζονται σε μεμονωμένες βροχές.

Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Το Σάββατο ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας, κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού.Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει άνοδο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Την Παρασκευή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ωστόσο το Σάββατο θα σημειώσει πτώση για να κυμανθεί έτσι πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.