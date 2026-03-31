Τεράστια ποσότητα αδασμοαφορολόγητων καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι αρχές ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη εμπορικού βαν στον αυτοκινητόδρομο τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις των ποσοτήτων ξεπερνούν κατά πολύ τις €100,000 ευρώ.

Δελτίο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων αναφέρει ότι λειτουργοί του ειδοποιήθηκαν από μέλη της Αστυνομίας για επεισοδιακή καταδίωξη εμπορικού οχήματος με τουρκοκυπριακές πινακίδες εγγραφής, το οποίο οδηγούσε 37χρονος με Βουλγαρική υπηκοότητα, με συνοδηγό 39χρονη Τουρκοκύπρια.

Στον αποθηκευτικό του χώρο εντοπίστηκαν χαρτοκιβώτια που περιείχαν καπνικά προϊόντα. Οι λειτουργοί του Τμήματος διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοαφορολόγητα.

Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 635 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 200 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία, 5 κούτες με περιεχόμενο 200 πουράκια η κάθε μία, συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 96 κιλών και 500 γραμμαρίων και συσκευασίες καπνού για ναργιλέ συνολικού βάρους 102 κιλών.

Το Τμήμα Τελωνείων αναφέρει ότι η υπόθεση, λόγω και των σοβαρών τροχαίων αδικημάτων και της πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς, θα τύχει περαιτέρω διερεύνησης από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα.