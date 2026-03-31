Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες σε σύσκεψη για την έλλειψη νοσηλευτών ότι λαμβάνοντας υπόψη τις τοποθετήσεις του Υπουργού Υγείας και προκειμένου να του δοθεί πρόσθετος χρόνος, η εφαρμογή οποιωνδήποτε δυναμικών μέτρων θα επανεξεταστεί.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΟΕΒ μετά την σύσκεψη το απόγευμα της Τρίτης με συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού τομέα της υγείας, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την εξέταση της κατάστασης από την οξεία έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων αντίδρασης.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι στη σύσκεψη ζήτησε να παρευρεθεί ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, "ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει και τις λύσεις τις οποίες προωθεί η Κυβέρνηση για οριστική επίλυση του προβλήματος".

"Ο Υπουργός ξεκίνησε την τοποθέτηση του με την ξεκάθαρη δήλωση ότι ο ίδιος και η Κυβέρνηση αναγνωρίζουν το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο προσδιόρισε πέριξ των 600 νοσηλευτών" και πρόσθεσε ότι "θα μελετήσει συγκεκριμένα μετρά για βραχυπρόθεσμη εκτόνωση των ελλείψεων και μεσοπρόθεσμα μόνιμη και οριστική επίλυση του προβλήματος", αναφέρει η ΟΕΒ.

Μετά την αποχώρηση του Υπουργού από τη σύσκεψη, αποφασίστηκε ομόφωνα να επανεξεταστεί η λήψη μέτρων για να δοθεί πρόσθετος χρόνος στον Υπουργό.

"Η ΟΕΒ και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, έχουν καταθέσει σειρά υπεύθυνων εισηγήσεων που σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν αρνητικά τους νοσηλευτές και ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα αναλάβει τις ευθύνες της έναντι των ασθενών και του οικοσυστήματος υγείας του τόπου", αναφέρει η ανακοίνωση.

