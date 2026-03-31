Από τη Δευτέρα, 6 Απριλίου και ώρα 12:00,θα αποδοθούν στην κυκλοφορία τέσσερις (4 ) λωρίδες στη Λεωφόρο Τσερίου από τον νέο κυκλικό κόμβο (Τσερίου με Ιπποκράτους) μέχρι και 100 μέτρα περίπου πριν από τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση με την οδό Θεόφιλου Γεωργιάδη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με το Τμήμα, το υπόλοιπο τμήμα της Λεωφόρου Τσερίου μέχρι τον κυκλικό κόμβο με την οδό Πεύκου και τον Περιμετρικό Αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας θα παραμείνει σε αμφίδρομη κίνηση.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων υπενθυμίζει ότι η Λεωφόρος Τσερίου θα εξακολουθήσει να είναι μέρος του εργοταξίου με προσωπικό και μηχανήματα του Εργολάβου να διακινούνται και να πραγματοποιούν εργασίες σε αυτό μέχρι την περάτωση του Έργου και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ