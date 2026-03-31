Στα κατεχόμενα της Κύπρου πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Οτάρι Τοτότσια, γνωστός στον κόσμο του ρωσικού οργανωμένου εγκλήματος ως «Μπάτια», ένας από τους πιο επιδραστικούς «νόμιμους κλέφτες» (vory v zakone) στη Ρωσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικές πηγές, ο Τοτότσια κατέληξε έπειτα από σοβαρή ασθένεια, έχοντας τα τελευταία χρόνια εγκατασταθεί στο ψευδοκράτος

Ο Τοτότσια γεννήθηκε στο Σουχούμι, ενώ δραστηριοποιήθηκε στον υπόκοσμο της Τιφλίδας και εξέτισε ποινές στη ρωσική Άπω Ανατολή. Μετά την αποφυλάκισή του το 1992, εγκαταστάθηκε στη Μόσχα, όπου και παρέμεινε μέχρι την εισαγωγή της λεγόμενης «αντι-μαφιόζικης» διάταξης στον Ποινικό Κώδικα της Ρωσίας.

Κατά την άνοδό του, κατάφερε να εδραιώσει ισχυρή επιρροή στον εγκληματικό κόσμο, αφήνοντας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «καλή φήμη» στις φυλακές, γεγονός που συνέβαλε στο να συγκαταλεγεί σύντομα στους πιο ισχυρούς «vory v zakone». Η επιρροή του φέρεται να εκτεινόταν κυρίως στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές των Ουραλίων και της Δυτικής Σιβηρίας.





Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, παρά το γεγονός ότι για περίπου 17 χρόνια δεν είχε φυλακιστεί και θεωρείτο «ανέγγιχτος», συνελήφθη και εξέτισε ποινή περίπου ενάμιση έτους για υπόθεση ναρκωτικών στη ρωσική πόλη Βελίκι Ούστιουγκ.

Μετά την αποχώρησή του από τη Ρωσία, ο Τοτότσια βρέθηκε για ένα διάστημα στην Τουρκία, όπου συνδέθηκε με τον γνωστό «Γκουλί», παίρνοντας θέση στο πλευρό του σε συγκρούσεις με άλλες ισχυρές μορφές του υποκόσμου, όπως οι Κβεζόβιτς και Μπάντρι, κίνηση που σηματοδότησε την εγκατάλειψη της ουδετερότητας που διατηρούσε επί χρόνια.

Ωστόσο, μετά τη δολοφονία του «Γκουλί» και την απώλεια στήριξης από τον αδελφό του, Ναμίκ, ο Τοτότσια φέρεται να μετακινήθηκε στην κατεχόμενη Κύπρο, όπου και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.



Η παρουσία και ο θάνατός του στα κατεχόμενα επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αναφορές για δραστηριοποίηση προσώπων του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή.