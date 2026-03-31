Tο τέταρτο τρίμηνο του 2025, στην Κύπρο διατάχθηκε η αποχώρηση 2.625 ατόμων από τρίτες χώρες, αριθμός μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο όπου 3.875 άτομα διατάχθηκαν να αποχωρήσουν, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Κατά την ίδια περίοδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά 117.545 υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ 33.860 άτομα επαναπατρίστηκαν σε τρίτες χώρες. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ο αριθμός των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ που διατάχθηκαν να αποχωρήσουν μειώθηκε κατά 6,1%, ενώ οι επαναπατρισμοί αυξήθηκαν κατά 13%.

Οι μεγαλύτεροι αριθμοί υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, που διατάχθηκαν να αποχωρήσουν καταγράφηκαν στη Γαλλία (34.040), στην Ισπανία (12.380) και στη Γερμανία (10.720). Αντίστοιχα, οι υψηλότεροι αριθμοί επαναπατρισμένων σε τρίτες χώρες καταγράφηκαν στη Γερμανία (7.690), στη Γαλλία (3.800) και στη Σουηδία (2.870).

Μεταξύ των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ που διατάχθηκαν να αποχωρήσουν, οι περισσότεροι ήταν πολίτες της Αλγερίας (12.455), του Μαρόκου (7.385) και της Τουρκίας (5.225). Στους επαναπατρισμούς, πρώτοι ήταν πολίτες της Τουρκίας (3.155), της Γεωργίας (2.390) και της Συρίας (2.105).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι οι αριθμοί αποχωρήσεων και επαναπατρισμών παρουσιάζουν διακυμάνσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με συνολική μείωση 4,4% στις διαταγές αποχώρησης και μείωση 0,9% στους επαναπατρισμούς σε τρίτες χώρες.

Πηγή: ΚΥΠΕ