Η Μαρία Λούη, μητέρα του Κυριάκου Όξινου, που έχασε τη ζωή του από ελαττωματικό αερόσακο takata, κατήγγειλε την Τρίτη ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών ότι στην προσπάθειά της να μάθει με τι αερόσακους αντικαταστάθηκαν οι προβληματικοί που υπήρχαν σε όχημα της οικογένειάς της, δεν έλαβε καμία ενημέρωση από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή της για την αντιμετώπιση της οποίας έτυχε από τη διεύθυνση της αντιπροσωπείας, η οποία ανέλαβε την αντικατάσταση του αερόσακου.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασε και η ανεξάρτητη Βουλευτής, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία ανέφερε κατά τη συνεδρίαση, στο πλαίσιο της οποίας οι Βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ότι χρειάστηκε η ίδια να απευθυνθεί σε εταιρείες στην Ιαπωνία για να ενημερωθεί για τον αερόσακο ιδιωτικού οχήματος της οικογένειάς της.

Η Μαρία Λούη, έχοντας ζητήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου 2026 ενημέρωση για τον αερόσακο με τον οποίο αντικαταστάθηκε ο προβληματικός στο όχημά της, ενημερώθηκε από την αντιπροσωπεία ότι δεν διαθέτει στοιχεία και της δόθηκε ραντεβού για να εξετάσουν το εξάρτημα που βρίσκεται μέσα το αυτοκίνητο και να δουν το είδος του. Έκτοτε, όπως είπε, συνεχίζει να μην έχει καμία απάντηση στο αίτημά της. Σημείωσε, μάλιστα, ότι σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να αντικαταστάθηκε ο αερόσακος με αερόσακο και πάλι της εταιρείας takata, της είπαν ότι είναι πολύ πιθανό.

Ακολούθως, η κ. Λούη είπε ότι έκανε καταγγελία στις 19/2/2026 στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας την απάντηση ότι δεν έχει αρμοδιότητα η Υπηρεσία για τα θέματα αυτά και ότι προστατεύει μόνο τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.

Εξάλλου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Καταναλωτών ανέφερε ότι έχουν ζητήσει ενημέρωση εδώ και μήνες σε σχέση με τους αερόσακους, εκφράζοντας ανησυχίες και για το ενδεχόμενο χρήσης επικίνδυνων και παράνομων αερόσακων αντικατάστασης κινεζικής προέλευσης.

Εισαγωγικά ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) είπε ότι, βάσει κανονισμού του 2018, δεν επιβάλλεται στον κατασκευαστή η υποχρέωση να ενημερώνει αναφορικά με τον κατασκευαστή των επιμέρους εξαρτημάτων που τοποθετούνται σε ένα όχημα, εφόσον τα εξαρτήματα πληρούν τις πρόνοιες ασφάλειας και τις εγκρίσεις της ΕΕ. Πρόσθεσε ότι υπάρχει υποχρέωση μόνο για παροχή πληροφοριών για σκοπούς συντήρησης και επισκευής οχημάτων, που δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα την εμπορική ταυτότητα των εξαρτημάτων.

Από την πλευρά του ο Παύλος Γιαβρής, Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, εξήγησε ότι οι τεχνίτες οχημάτων οφείλουν μετά από κάθε επισκευή να παραδώσουν στον πελάτη λίστα με τις εργασίες που έχουν γίνει στο όχημα, αλλά και με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Σημείωσε πως, όταν υποπέσει στην αντίληψη του Τμήματος ότι δεν συμβαίνει αυτό, τότε παρεμβαίνει για να ζητήσει να δοθεί ενημέρωση. Πρόσθεσε, δε, ότι προβλέπονται και διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας αυτής.

