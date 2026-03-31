Το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «ERMINIO» αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από αύριο, φέρνοντας βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία κίτρινη προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη (1/4) στις 18:00 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης (2/4).

Τα φαινόμενα θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Κατά τόπους, οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι παρατεταμένες ή και έντονες.

Η συνολική ποσότητα βροχόπτωσης εκτιμάται ότι σε ορισμένες περιοχές μπορεί να ξεπεράσει τα 50 χιλιοστά εντός εξαώρου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο τοπικών προβλημάτων.