Το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι πολλά μονοπάτια μελέτης της φύσης συνεχίζουν να είναι κλειστά και μέχρι νεωτέρας, λόγω έντονης διάβρωσης από τις βροχοπτώσεις, κατολισθήσεων και χιονοπτώσεων στην περιοχή του Τροόδους, αλλά και λόγω παγετού.

Σημειώνει ότι η χρήση τους κάτω από αυτές τις συνθήκες "εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας καθώς και πιθανού αποπροσανατολισμού".

Τονίζει ότι το κλείσιμο των μονοπατιών γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του κοινού από ανεπιθύμητες επικίνδυνες καταστάσεις και ενημερώνει ότι θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση όταν πλέον τα μονοπάτια καταστούν προσβάσιμα και απολύτως ασφαλή.

Πρόκειται για τα ακόλουθα σημεία: Μονοπάτι Λιβάδι (κυκλικό) κατάλληλο για τροχοκάθισμα, Μονοπάτι Άρτεμις (κυκλικό), Μονοπάτι Αταλάντη (κυκλικό), Μονοπάτι Περσεφόνη (γραμμικό), Μονοπάτι Καληδόνια (γραμμικό), Μονοπάτι Ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης (κυκλικό), Μονοπάτι Κάτω Αμίαντος – Λούματα των Αετών (γραμμικό), Μονοπάτι Κάμπος του Λιβαδιού (κυκλικό), Μονοπάτι Μνήματα Πισκόπων (γραμμικό), Μονοπάτι Καννούρες – Άγιος Νικόλαος Στέγης (Κακοπετριά) (γραμμικό), Μονοπάτι Φράγμα Προδρόμου – Σταυρούλια (γραμμικό), Μονοπάτι Πρόδρομος- Ζουμί (γραμμικό), Μονοπάτι Ε4 (Περιοχή Τροόδους), Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός (γραμμικό) και Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό).

Πηγή: ΚΥΠΕ