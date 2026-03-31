Τον επαναπατρισμό ενός αρχαίου κυπριακού αγγείου από τις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, πρόκειται για Προχοΐσκη της Λευκής Γραπτής V Κεραμικής της Κυπρο-Αρχαϊκής IΙ περιόδου (600-480 π.Χ.).

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων αναφέρει πως η κυπριακή αρχαιότητα εντοπίστηκε να πωλείται σε διαδικτυακή δημοπρασία και αποσύρθηκε έπειτα από επικοινωνία με τον οίκο δημοπρασιών.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, κλείνοντας την ανακοίνωση, ευχαρίστησε τον οίκο δημοπρασιών Kleinfelter's Auction Inc. και τον δωρητή για την οικειοθελή παράδοση της αρχαιότητας, καθώς και την Πρεσβεία της ΚΔ στην Ουάσιγκτον για τη συνεργασία.

