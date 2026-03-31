Το Περιφερειακό Κέντρο Πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εγκαινιάσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 23 και 24 Απριλίου.

Όπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ, την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί προϊόν συστηματικής συνεργασίας για την υλοποίηση πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της χώρας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

"Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή που αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής προστασίας, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη αυτή αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθιστώντας την περιφερειακό κόμβο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών στην Ανατολική Μεσόγειο", είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η ουσιαστική σημασία για την Κύπρο είναι διττή. Από τη μια, ενισχύεται η δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ολοένα και πιο απαιτητικών κλιματικών συνθηκών σε μια ιδιαίτερα ευάλωτη περιοχή. Από την άλλη, ενδυναμώνονται οι συνθήκες περιφερειακής συνεργασίας, μέσα από κοινό επιχειρησιακό σχεδιασμό και συντονισμένη δράση με κράτη της περιοχής.

"Επί της ουσίας, αποτελεί απτή επιβεβαίωση του μοντέλου συνεργασίας που προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο, ένα μοντέλο που μετατρέπεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε κοινές δομές και σε ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας", είπε.

Συνέχισε αναφέροντας ότι η διεθνής διάσταση της πρωτοβουλίας ενισχύεται περαιτέρω, καθώς το έργο εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, το οποίο θέτει την ετοιμότητα για πυρκαγιές, την πολιτική προστασία και τη διαχείριση πολλαπλών κινδύνων ως βασικούς άξονες συνεργασίας με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και τη συλλογική ευρωπαϊκή ανταπόκριση.

"Η συγκυρία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 προσδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την εξέλιξη. Το Κέντρο συνιστά χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής επιλογής για ενίσχυση της περιφερειακής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για εμβάθυνση των συνεργασιών με τα κράτη της περιοχής, μέσα από έργα με απτό και άμεσο αντίκτυπο, στρατηγική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας", σημείωσε.

Όπως ανέφερε, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, το Κέντρο θα λειτουργεί ως επιχειρησιακός πυλώνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, ενισχύοντας τον συντονισμό, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προεγκατάσταση δυνάμεων.

"Σε μια περίοδο αυξημένων περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, η Κυπριακή Δημοκρατία ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος και ως κόμβος συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η εξωστρέφεια και η στρατηγική των συνεργασιών αποδίδουν συγκεκριμένα αποτελέσματα για την ίδια τη χώρα και για την Ευρώπη συνολικά", είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ