Συνεχίζονται οι επιδημιολογικές έρευνες, οι ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες σε ολόκληρη την Κύπρο, τόσο εντός των μολυσμένων ζωνών, όσο και παγκύπρια, στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι τα μέχρι στιγμής εργαστηριακά αποτελέσματα «είναι όλα αρνητικά».

Όσον αφορά στην πρώτη φάση του εμβολιασμού, σημειώνουν ότι έχει ολοκληρωθεί στο 98,5% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 80% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Για τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού, αναφέρουν πως έχει καλύψει το 47% του ζωικού πληθυσμού των βοοειδών και το 14% του ζωικού πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν, επίσης, ότι ολοκληρώθηκαν οι διοικητικοί έλεγχοι σε όλες τις καταχωρημένες από την Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλεύσεις στο Πέργαμος, που αφορούν τα Κτηνιατρικής φύσης ζητήματα και δόθηκε άρση της αναστολής λειτουργίας τους.

Ως εκ τούτου, σημειώνουν, οι μονάδες αυτές μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά.

Τέλος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους, για αποφυγή συγκεντρώσεων και μετακινήσεων που δεν είναι απολύτως αναγκαίες, καθώς τέτοιες πρακτικές ενέχουν αυξημένο κίνδυνο διασποράς του αφθώδους πυρετού.