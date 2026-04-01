Ένα επικοινωνιακό άσο στο μανίκι φαίνεται πως κρατούσε κρυμμένο εδώ και μέρες ο Φειδίας Παναγιώτου, για να ταράξει ακόμη περισσότερο τα νερά πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του SigmaLive, ο Φειδίας αποφάσισε να κατεβάσει ως Αριστίνδην υποψήφιο της Άμεσης Δημοκρατίας τον δημοσιογράφο Γιάννη Καρεκλά.

Αφορμή αποτέλεσε η viral συνέντευξή του στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές» τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, η οποία πυροδότησε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Φειδίας, βλέποντας το όνομα του Καρεκλά να «trendarει» παντού και αξιοποιώντας την εμπειρία του στους αλγορίθμους, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια κίνηση-ματ, επικοινωνώντας μαζί του και ανακοινώνοντάς του την πρόθεσή του να τον συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται και η τοποθέτηση του κ. Καρεκλά στην προχθεσινή εκπομπή, όπου απολογήθηκε σε μερίδα τηλεθεατών που ενοχλήθηκε από ορισμένες ερωτήσεις προς τον Φειδία Παναγιώτου. Παρά τους προβληματισμούς, ο Καρεκλάς, ευρισκόμενος στο Μηλικούρι, είπε τελικά το «ναι» στην πρόταση, επιδιώκοντας να βάλει παράλληλα τέλος στην οχλοκρατία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο παρασκήνιο, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του CEO του Συγκροτήματος Δίας, Χρύσανθου Τσουρούλη, και του εξ απορρήτων του Φειδία, Λουκάνικο, σε γνωστό εστιατόριο της Λευκωσίας. Εκεί συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα, με στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή σε σχέση με τον τηλεοπτικό ρόλο του Καρεκλά μέχρι τις βουλευτικές εκλογές.

Η ημερομηνία σήμερα γράφει… 1η Απριλίου. Μέχρι τις 26 Μαϊου είναι βέβαιο πως ο δρόμος προς τις εκλογές θα επιφυλάσσει πολλές άλλες εκπλήξεις. Ελπίζουμε μέχρι τότε να επικρατήσει κλίμα ευγενούς άμιλλας, μακριά από τοξικότητα και ακρότητες. Καλή δύναμη σε όλους μας.